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Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Самаре был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков

6 декабря 2017 10:51
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В Самаре был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков Об этом сообщает Приволжское УГМС.
Об этом сообщает Приволжское УГМС.

5 декабря в Самаре был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков.
По данным Объединенной гидрометеорологической станции Самары значение предыдущего максимума количества осадков зафиксированного на эту дату в 1937 году равнялось 10 мм. Максимальное количество осадков в 2017 году достигло 24,4 мм, превышение составило 14,4 мм. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

   Малоподвижный атмосферный фронт, который располагался на  обширной территории Средней Волги,  принес обильные снегопады. Уже ночью 4 декабря  на части территории установился небольшой снежный покров. С приближением активной зоны фронта к территории области   интенсивность осадков  увеличивалась. За сутки 5 декабря и  ночь 6 декабря с.г. в большинстве районов  сумма выпавших осадков   составила  13 - 23 мм, в   Сызрани, Безенчуке и Клявлино  - 28-29 мм, в Самаре – 38 мм, это   38 - 76% от нормы за месяц. 

Снежный покров установился  повсеместно и на утро 6 декабря средняя высота его на большей части  территории составила 12-18 см, в Безенчуке и Клявлино   22-23 см, при норме на конец первой десятидневки декабря  от 5 до 20 см. Наибольшая высота снежного покрова в Самаре – 28 см (норма на 10 декабря – 12 см).



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Комментарии



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