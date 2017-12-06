В Самаре был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков
6 декабря 2017 10:51
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5 декабря в Самаре был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков.
По данным Объединенной гидрометеорологической станции Самары значение предыдущего максимума количества осадков зафиксированного на эту дату в 1937 году равнялось 10 мм. Максимальное количество осадков в 2017 году достигло 24,4 мм, превышение составило 14,4 мм. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
Малоподвижный атмосферный фронт, который располагался на обширной территории Средней Волги, принес обильные снегопады. Уже ночью 4 декабря на части территории установился небольшой снежный покров. С приближением активной зоны фронта к территории области интенсивность осадков увеличивалась. За сутки 5 декабря и ночь 6 декабря с.г. в большинстве районов сумма выпавших осадков составила 13 - 23 мм, в Сызрани, Безенчуке и Клявлино - 28-29 мм, в Самаре – 38 мм, это 38 - 76% от нормы за месяц.
Снежный покров установился повсеместно и на утро 6 декабря средняя высота его на большей части территории составила 12-18 см, в Безенчуке и Клявлино 22-23 см, при норме на конец первой десятидневки декабря от 5 до 20 см. Наибольшая высота снежного покрова в Самаре – 28 см (норма на 10 декабря – 12 см).
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