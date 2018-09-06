В Минприроды предсказали климатический апокалипсис в России

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Отмечается, что на территории РФ изменения климата происходят быстрее, чем в других местах планеты. При этом с 1976-го по 2017-й среднегодовые температуры росли на 0,45 градуса Цельсия каждое десятилетие. Связано это, как утверждает министерство, с большими объёмами промышленных выбросов во всём мире, которые, в свою очередь, вызваны экономическим ростом и ростом населения.С учётом этого составлен весьма тревожащий прогноз:Рост смертей из-за жары для людей старшего возраста в центральных и южных районах России.Увеличение уровня загрязнения воздуха из-за лесных пожаров и горящих торфяников (это в сочетании с высокими температурами станет причиной распространения таких респираторных заболеваний, как астма, пневмония и туберкулёз).Рост количества заболевших острыми кишечными недугами, паразитами и опасными инфекциями.Снижение годового стока в равнинных реках в Европейской части России и южной Сибири.Более частые и масштабные засухи.Распространение вредителей лесных экосистем и сокращение лесных ресурсов.Таяние вечной мерзлоты также чревато серьёзными последствиями, а именно — нарушением нормальной работы всех видов инфраструктуры, в том числе дорог, трубопроводов, зданий и прочего. Это может стать причиной загрязнения окружающей среды нефтепродуктами и токсичными веществами, в том числе радиоактивными.В докладе приводится ряд мер, благодаря которым можно предотвратить последствия глобального потепления, однако подчёркивается, что это невозможно решить без мирового перехода на возобновляемые источники энергии (ВИЭ).