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Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Минприроды предсказали климатический апокалипсис в России

6 сентября 2018 14:59
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Отмечается, что на территории РФ изменения климата происходят быстрее, чем в других местах планеты.
Последствия глобального потепления можно предотвратить, однако необходим мировой переход на возобновляемые источники энергии. Изменения климата, вызванные антропогенными выбросами парниковых газов, могут стать причиной роста количества стихийных бедствий, эпидемий и неурожаев в России. Об этом говорится в докладе Минприроды РФ, передаёт life.ru со ссылкой на газету "Коммерсант".
 
Отмечается, что на территории РФ изменения климата происходят быстрее, чем в других местах планеты. При этом с 1976-го по 2017-й среднегодовые температуры росли на 0,45 градуса Цельсия каждое десятилетие. Связано это, как утверждает министерство, с большими объёмами промышленных выбросов во всём мире, которые, в свою очередь, вызваны экономическим ростом и ростом населения.

С учётом этого составлен весьма тревожащий прогноз:

Рост смертей из-за жары для людей старшего возраста в центральных и южных районах России.
Увеличение уровня загрязнения воздуха из-за лесных пожаров и горящих торфяников (это в сочетании с высокими температурами станет причиной распространения таких респираторных заболеваний, как астма, пневмония и туберкулёз).
Рост количества заболевших острыми кишечными недугами, паразитами и опасными инфекциями.
Снижение годового стока в равнинных реках в Европейской части России и южной Сибири.
Более частые и масштабные засухи.
Распространение вредителей лесных экосистем и сокращение лесных ресурсов.
Таяние вечной мерзлоты также чревато серьёзными последствиями, а именно — нарушением нормальной работы всех видов инфраструктуры, в том числе дорог, трубопроводов, зданий и прочего. Это может стать причиной загрязнения окружающей среды нефтепродуктами и токсичными веществами, в том числе радиоактивными.

В докладе приводится ряд мер, благодаря которым можно предотвратить последствия глобального потепления, однако подчёркивается, что это невозможно решить без мирового перехода на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). 
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