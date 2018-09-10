В Арктике зафиксировано рекордное повышение температуры
10 сентября 2018 21:53
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Потепление может повлечь за собой серьёзные последствия — как экономические, так и биологические. Например, если растают льды Северного Ледовитого океана, значительно ускорится и подешевеет перевозка грузов, однако регионы у побережья океана окажутся затопленными.
Отмечается, что в 2017 году на российской территории Арктики было зафиксировано превышение нормы осадков на 13%. Теплее обычного было на территории Якутии и Чукотки.
Ранее океанографы Йельского университета заявили, что обнаружили "тепловую бомбу" в льдах Арктики.
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