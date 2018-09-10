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Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Арктике зафиксировано рекордное повышение температуры

10 сентября 2018 21:53
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Потепление может повлечь за собой серьёзные последствия — как экономические, так и биологические.
По итогам 2017 года средняя годовая температура воздуха в арктической зоне России была выше нормы на 3,23°С, передает life.ru. Как сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Минприроды, это было рекордное потепление в нынешнем веке.

Потепление может повлечь за собой серьёзные последствия — как экономические, так и биологические. Например, если растают льды Северного Ледовитого океана, значительно ускорится и подешевеет перевозка грузов, однако регионы у побережья океана окажутся затопленными.

Отмечается, что в 2017 году на российской территории Арктики было зафиксировано превышение нормы осадков на 13%. Теплее обычного было на территории Якутии и Чукотки.

Ранее океанографы Йельского университета заявили, что обнаружили "тепловую бомбу" в льдах Арктики. 
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