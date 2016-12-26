В 15-ом микрорайоне в Самаре очевидцы заметили лису
26 декабря 2016 13:49
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Самарец видел живую лису в одном из дворов 15-го микрорайона. Очевидец снял животное и опубликовал фото в социальной сети, пишет ТРК "ТЕРРА".
«Лес вырубают в окрестностях, вот звери и мечутся - то кабаны, то лисы», - прокомментировал один из пользователей.
«Здоровая лиса не сунется туда, где люди живут. Вероятно, бешеная», - предупредила другая жительница города.
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