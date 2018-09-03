Учёные: Большая часть Мирового океана загрязнена окурками

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Помимо загрязнения моря и нарушения экосистемы, исследователи обнаружили следы химических веществ у 70 процентов пойманных ими морских птиц. К тому же более 30 процентов морских черепах и многие виды морской рыбы также забиты токсинами, состав которых совпадает с химическими веществами, использованными при производстве сигарет.