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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Учёные: Большая часть Мирового океана загрязнена окурками

3 сентября 2018 20:15
173
Учёные считают, что сигареты могут вредить океану не меньше, чем самый токсичный пластик.
По предварительным оценкам исследовательской группы Ocean Conservancy, большую часть мусора в Мировом океане составляют фильтры от обычных сигарет, передает life.ru. Одной из главных проблем разложения фильтров является их состав — изделия, изготовленные из небольшого количества пластика и ацетата целлюлозы, будут разлагаться десятилетиями, пишет Science Alert.

Помимо загрязнения моря и нарушения экосистемы, исследователи обнаружили следы химических веществ у 70 процентов пойманных ими морских птиц. К тому же более 30 процентов морских черепах и многие виды морской рыбы также забиты токсинами, состав которых совпадает с химическими веществами, использованными при производстве сигарет. 
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