Учёные: Большая часть Мирового океана загрязнена окурками
3 сентября 2018 20:15
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Помимо загрязнения моря и нарушения экосистемы, исследователи обнаружили следы химических веществ у 70 процентов пойманных ими морских птиц. К тому же более 30 процентов морских черепах и многие виды морской рыбы также забиты токсинами, состав которых совпадает с химическими веществами, использованными при производстве сигарет.
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