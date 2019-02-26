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Новости /  Благоустройство /  Экология  

У всех городов Самарской области низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха

26 февраля 2019 14:44
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Тем не менее, проблемы с загрязняющими выбросами в атмосферу наблюдаются
12 городов России нужно вывести из состояния экологического бедствия и сократить объем загрязняющих выбросов в атмосферу на 20%. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Позитивный эффект от перехода промышленности на наилучшие доступные технологии, на строгие природоохранные стандарты должны почувствовать жители крупнейших индустриальных центров страны, - заявил глава государства. - А чтобы ни у кого не было соблазна уклоняться от решения такой задачи, нужно чётко установить ответственность в промышленных и других компаниях, обозначить их конкретные шаги, которые они обязаны предпринять для минимизации экологического ущерба, зафиксировать всё это в законе о квотировании выбросов». Соответствующий закон будет принят в весеннюю сессию Государственной думой РФ.

Как пояснил и.о. руководителя управления государственного экологического надзора министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Денис Шилов, города нашего региона не входят в перечень тех двенадцати, о которых говорил Президент. «На территории Самарской области у всех городов низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха, - сообщил он. - Мы не попадаем под перечень этого указа, но тем не менее отслеживаем все поручения, работаем с муниципалитетами во взаимодействии с управлением Росприроднадзора».

По словам Дениса Шилова крупные промышленные предприятия региона контролирует управление Росприроднадзора по Самарской области. По всем остальным надзор в области охраны атмосферного воздуха осуществляют органы местного самоуправления.

Тем не менее, проблемы с загрязняющими выбросами в атмосферу наблюдаются. В частности, в августе-сентябре 2018 году в связи неблагоприятными метеорологическими условиями наблюдалась проблема в Тольятти. «Две недели воздух в городе практически не рассеивался. Это очень редкое явление, в период которого предприятия должны снижать количество выбросов загрязняющих веществ, - сообщил Денис Шилов. - Всего в 2018 году в Тольятти прокуратура Комсомольского и Центрального районов совместно с администрацией города провела более 100 проверок. Было выявлено несколько нарушений. В целом, по информации Росприроднадзора, случаи превышения нормативов выбросов загрязняющих веществ являются единичными. Основная масса нарушений связана со сбросом отходов, то есть организацией свалок».

Также и.о. руководителя управления государственного экологического надзора прокомментировал жалобы жителей Куйбышевского района Самары на качество воздуха. «Поступают обращения в связи с запахом в воздухе, который появляется в ночные часы и по выходным. Администрация Самары заключила договор со специализированной лабораторией, как только появляются жалобы проводится исследование воздуха, - рассказал Денис Шилов. - Например, последнее такое обращение поступило в эти выходные. По результату исследований содержание загрязняющих веществ присутствует, но не превышает установленных нормативов качества атмосферного воздуха. Также промышленные предприятия, работающие в Куйбышевском районе, проверяются региональным управлением Росприроднадзора. Насколько мне известно, недавно была закончена проверка и выявлено ряд нарушений», передает vkonline.ru
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