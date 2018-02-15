Тольяттинская мэрия: грязный смог в городе сохранится до 16 февраля
15 февраля 2018 12:23
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С 10 по 13 февраля в администрацию Тольятти поступило множество жалоб от населения, что в воздух в городе загрязнем промышленными отходами. Чиновники решили прояснить ситуацию.
С 8 февраля Самарская область находится под влияние гребня мощного сибирского антициклона. Ветры дуют преимущественно северные и северо-восточные, они и переносят промышленные выбросы на жилые кварталы. Утром местами в городе ухудшается видимость из-за тумана.
— Такие метеоусловия называются неблагоприятными именно потому, что не происходит рассеивание вредных примесей в атмосфере, — уточнили в пресс-службе администрации города.
Чтобы предотвратить высокий уровень загрязнения атмосферы власти рекомендовали режим регулирования выбросов в период неблагоприятной погоды.
— В феврале зафиксировано одно превышение (в 1,1 раза) санитарно-гигиенической нормы ПДКм.р. по суммарным углеводородам (10 февраля в селе Тимофеевка). Содержание остальных измеряемых веществ в атмосфере соответствовало санитарным нормам. Уровень загрязнения атмосферы в целом по городу оценивается как повышенный, — говорится в сообщении.
По предварительным данным, повышенный уровень загрязнения в воздухе над Тольятти продержится до 16 февраля, сообщает "Комсомольская правда".
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