Свинец, ртуть и пестициды. Роспотребнадзор назвал регионы с самой грязной землёй

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В число российских регионов с самой грязной землёй также попали Новгородская (33%) и Кировская области (27%), Северная Осетия (23%) и Челябинская область (21%). Среди антилидеров оказались и две столицы — Петербург с показателем в 29% и Москва, где 13% проб не соответствовали гигиеническим нормам.Специалисты обратили внимание на то, что почти половина исследованных образцов была собрана на территории детсадов, школ и детских площадок. В земле обнаружены такие вредные вещества, как марганец, свинец, ртуть, пестициды.