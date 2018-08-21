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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Свинец, ртуть и пестициды. Роспотребнадзор назвал регионы с самой грязной землёй

21 августа 2018 22:04
82
Почти половина проб для исследования была собрана на территории детсадов, школ и детских площадок.
Специалисты Роспотребнадзора за 2017 год проверили более 300 тысяч образцов почвы по всей стране и назвали регионы с самой загрязнённой землёй. Самыми отрицательными оказались пробы из Приморского края, где 44% исследованных образцов не соответствовали санитарно-химическим нормам, передает life.ru со ссылкой на газету "Известия".

В число российских регионов с самой грязной землёй также попали Новгородская (33%) и Кировская области (27%), Северная Осетия (23%) и Челябинская область (21%). Среди антилидеров оказались и две столицы — Петербург с показателем в 29% и Москва, где 13% проб не соответствовали гигиеническим нормам.

Специалисты обратили внимание на то, что почти половина исследованных образцов была собрана на территории детсадов, школ и детских площадок. В земле обнаружены такие вредные вещества, как марганец, свинец, ртуть, пестициды. 
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