Судебные приставы Тольятти помогли в восстановлении лесополосы
19 мая 2017 10:30
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В рамках объявленного в России «Года Экологии» и в преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды судебные приставы из г. Тольятти помогли в восстановлении лесополосы.
Работники Межрайонного отдела судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Тольятти с лейками и лопатами в руках отправились в лес. В преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды судебные приставы решили пополнить лесные угодья лиственными деревьями.
Помогая в восстановлении лесов России, работники Межрайонного отдела судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Тольятти высадили 6 саженцев осины.
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