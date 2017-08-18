Судебные приставы Самарской области вынудили должника прекратить сброс грязных сточных вод в реку
18 августа 2017 13:17
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В конце 2016 года в отделе судебных приставов Шигонского района Самарской области было возбуждено исполнительное производство неимущественного характера об обязании санатория прекратить сброс сточных вод в р.Волгу (Куйбышевское водохранилище) с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ. От должника был получен документ о том, что согласно протоколу лабораторных испытаний превышение нормативно допустимого сброса идет по четырем показателям. Также, организацией проведен ряд мероприятий, направленных на повышение эффективности биологической очистки воды. Должник обратился в суд с заявлением об отсрочке исполнения решения суда. В январе 2017 года заявление должника было удовлетворено, ему была предоставлена отсрочка исполнения на 6 месяцев.
В конце июля 2017 года исполнительное производство об обязании санатория прекратить сброс сточных вод в р.Волгу с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ было возобновлено. В его рамках судебными приставами было вручено должнику требование об исполнении указанных в исполнительном документе требований, а также вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.
В результате принятых мер должником были выполнены все необходимые мероприятия для снижения концентрации загрязняющих веществ, проведены лабораторные исследования, которые показали, что сточные воды соответствуют нормам. Таким образом, решение суда в сфере экологии было исполнено. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
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