Судебные приставы Самарской области вынудили должника прекратить сброс грязных сточных вод в реку

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В конце 2016 года в отделе судебных приставов Шигонского района Самарской области было возбуждено исполнительное производство неимущественного характера об обязании санатория прекратить сброс сточных вод в р.Волгу (Куйбышевское водохранилище) с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ. От должника был получен документ о том, что согласно протоколу лабораторных испытаний превышение нормативно допустимого сброса идет по четырем показателям. Также, организацией проведен ряд мероприятий, направленных на повышение эффективности биологической очистки воды. Должник обратился в суд с заявлением об отсрочке исполнения решения суда. В январе 2017 года заявление должника было удовлетворено, ему была предоставлена отсрочка исполнения на 6 месяцев.В конце июля 2017 года исполнительное производство об обязании санатория прекратить сброс сточных вод в р.Волгу с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ было возобновлено. В его рамках судебными приставами было вручено должнику требование об исполнении указанных в исполнительном документе требований, а также вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.В результате принятых мер должником были выполнены все необходимые мероприятия для снижения концентрации загрязняющих веществ, проведены лабораторные исследования, которые показали, что сточные воды соответствуют нормам. Таким образом, решение суда в сфере экологии было исполнено. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.