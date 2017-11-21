Судебные приставы Челно-Вершинского района помогли привести в порядок стадион «Колос» с прилегающей к нему лесопарковой зоной

95

Работники Службы судебных приставов приняли участие в мероприятии, направленном на улучшение экологической обстановки в местном парке. В течение последних лет эта зона была совершенно заброшена. Одна из главных достопримечательностей Челно-Вершинского района Самарской области – стадион «Колос» была захламлена бытовыми отходами. Больные и старые деревья не вырубались и мешали расти молодым. Исправить положение решили жители районного центра. На помощь гражданам пришли судебные приставы ОСП Челно-Вершинского района УФССП России по Самарской области.В течение дня в лесопарковой зоне райцентра вырубалась поросль, спиливались стволы больных деревьев, скашивалась засохшая толстостебельная растительность. Собранный мусор вывозился на свалку при помощи большегрузных автомобилей. Это мероприятие помогло улучшить экологическую обстановку, сообщает пресс-служба ведомства