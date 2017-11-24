Суд обязал органы местного самоуправления в Тольятти ликвидировать несанкционированные свалки

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Прокуратурой г. Тольятти проведена проверка исполнения требований законодательства о благоустройстве и защите окружающей природной среды на территории городского округа.В ходе прокурорской проверки выявлено 34 объекта, на которых допущено несанкционированное размещение отходов.В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой г. Тольятти в Центральный районный суд г. Тольятти направлено административное исковое заявление к администрации городского округа Тольятти о признании бездействия по непринятию мер к ликвидации мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления на территории города незаконным.Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме, суд обязал администрацию г.о. Тольятти ликвидировать 34 несанкционированные свалки в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу, сообщает сайт ведомства.