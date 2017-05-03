Сотрудники «Тольяттиазота» посадили 2 га леса

98

ОАО «Тольяттиазот», крупнейший производитель аммиака в России, принял участие в весенних посадках лесных саженцев. Благотворительную программу по восстановлению городской лесопарковой зоны «Наш лес» реализует ГБФ «Фонд Тольятти» при поддержке жителей и предприятий города.Добровольцы «Тольяттиазот» совместно с ГБФ «Фонд Тольятти» высадили саженцы, средства на которые были выделены предприятием, на 2 га лесной территории в районе Портпоселка. Всего в этом году в рамках весенних посадок Фонд планирует посадить более 20 гектаров леса. Следующие посадки запланированы на осень.