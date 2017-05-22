Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
22 мая 2017 09:52
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Синоптики рассказали, каким будет лето в России
Аномалий по жаре или морозу в Средней полосе специалисты не обещают. При этом возможны резкие колебания температуры.
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