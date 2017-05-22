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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео

22 мая 2017 09:52
212
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.

Синоптики рассказали, каким будет лето в России
Аномалий по жаре или морозу в Средней полосе специалисты не обещают. При этом возможны резкие колебания температуры.


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Комментарии



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