Самарский театр оперы и балета вновь присоединится к международной акции «Час Земли»
12 марта 2018 11:38
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Театр участвует в глобальной акции уже третий год подряд.Самарский академический театр оперы и балета примет участие в мероприятиях, посвященных международной акции «Час Земли». В субботу, 24 марта, на один час с 20:30 до 21:30 будет отключена подсветка здания театра.
Час Земли (Earth Hour) — глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF), которая проводится ежегодно в одну из последних суббот марта и призывает всех — частных лиц, организации и учреждения — выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата. Впервые это мероприятие было организовано в Австралии в 2007 году, уже на следующий год получило мировую поддержку, а в 2009 году уже стало самой массовой акцией в истории человечества.
В России «Час Земли — 2018», который состоится вскоре после выборов Президента РФ, пройдет под лозунгом «Голосуй за природу». В рамках акции можно будет выступить в защиту заповедников, «проголосовать» за доступность «зеленой» энергетики, раздельный сбор мусора и переработку отходов.
Участники могут отметить свое местоположение на карте страны – по итогам акции будут подсчитаны самые активные города-участники.
Самарский театр оперы и балета участвует в глобальной акции уже третий год подряд.
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