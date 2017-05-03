Самарские энергетики приняли участие во Всероссийском Дне посадки леса

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«Самарские распределительные сети» провели экологическую акцию по озеленению региона. В текущем году экологическая акция самарских энергетиков была реализована в рамках программы основных мероприятий по проведению в России Года экологии и приурочена ко Всероссийскому дню посадки леса. Около 100 сотрудников «Самарских распределительных сетей» высадили 2,5 тысячи сеянцев сосны на площади более 1,5 га в Красноярском районе Самарской области. Специалисты лесничества подготовили почву, обеспечили энергетиков посадочным материалом и инвентарем, провели инструктаж по технологии посадки саженцев.