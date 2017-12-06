Самарские активисты ОНФ предложили подкреплять экологическое просвещение практическими навыками
6 декабря 2017 10:35
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Самарские активисты Общероссийского народного фронта в рамках ежегодной межрегиональной конференции «ЭкоТек Волга», посвященной экологическому образованию и просвещению, предложили системное просвещение в сфере защиты окружающей среды подкреплять ежедневной практикой.
Член регионального штаба ОНФ Денис Волков считает, что именно такой подход позволит реально изменить сознание жителей в сторону бережного и осознанного отношения к сохранению природы. И прививать практические навыки надо детям с самого младшего возраста.
«В мае этого года мы инициировали внесение изменений в закон «Об экологическом образовании, воспитании и просвещении», которые регламентируют проведение во всех учебных заведениях занятий по раздельному сбору отходов, – напомнил Волков. – Я считаю, что принятие этого закона демонстрирует ответственное и внимательное отношение руководства региона к теме защиты окружающей среды».
Волков рассказал об участии Самарской области в реализации федерального проекта «Экология России», в рамках которого были организованы экологические уроки «Сделаем вместе». В акции участвовали все регионы страны. В Самарской области прошло 700 уроков в более 450 школах.
По итогам акции семь самых активных школьников Самарской области получили путевку в лагерь «Артек». В «Артеке» ребята участвовали в конкурсе проектов, которые будут реализованы в 2018 г.: «Сдай батарейку – сохрани природу», «Экотуризм в регионе», «Наши герои» и «Вода и здоровье».
Волков, как эксперт перерабатывающей отрасти, особо отметил важность работы с детьми. «Если первые просветительские акции были направлены на взрослых– субботники, посадка деревьев, восстановление сгоревшего леса, то сейчас мы видим необходимость больше внимания уделять детям», – сказал Волков.
Эксперты ОНФ отметили, что первоначально установленные контейнеры для раздельного сбора мусора поначалу плохо наполнялись. «Жители не понимали, зачем им собирать пластик отдельно от остальных отходов. И тогда мы пришли к выводу о необходимости ведения просветительской работы с самого детства. Стали активно работать со школами, проводить уроки экологического воспитания и различные акции», – рассказал Волков.
Экологическое сознание – это такой же навык, как чистка зубов: если ребенок привык делать это каждый день, то в более взрослом возрасте его уже не нужно заставлять, для него этот процесс становится естественным, считает эксперт ОНФ. Чтобы закрепить навык ответственного и бережного обращения к природе, на территории школ региона были установлены контейнеры для раздельного сбора бумаги, пластика и пищевых отходов.
Сегодня в постоянно действующем проекте «Школа за раздельный сбор» задействовано 67 школ, в ежегодном творческом конкурсе «Экологическая мозаика» принимают участие около 400 школьников, на экологическую тематику написаны детские сказки, которые вошли в книгу «Эковоз сказок».
«В этом году на основе сказок активисты регионального отделения ОНФ предложили детям создать театральные постановки, лучшие из которых будут представлены на театральных сценах Самары и Тольятти. В процессе творчества ребенок активно вовлекается в тему, надолго сохраняет к ней интерес. Сегодня можно говорить о том, что просветительская деятельность ведется во всех возрастных группах, начиная от воспитанников детских садов», – подчеркнул Волков.
В следующем году работа активистов ОНФ по экологическому просвещению молодежи будет продолжена.
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