Самарская область попала в десятку регионов-аутсайдеров по экологии
6 июня 2017 13:42
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Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации» по итогам весны 2017 г.
По природоохранному индексу Самарская область занимает 79 место из 85, набрав только 28 положительных баллов. На низкий рейтинг повлияли сливы токсичных отходов — в частности, серной кислоты на почву, жировое загрязнение рек, выбросы загрязняющих веществ в воздух, сообщает «Самара.ру».
По промышленно-экологическому индексу регион занимает 9 место, набрав 49 положительных баллов из 100. На положительные оценки в основном повлияла внедренная недавно практика раздельного сбора мусора.
По социально-экологическому индексу области досталось 33-е место. Регион набрал 62 балла. На положительные оценки повлияли массовые субботники, экологические акции и выставки, а также лесопосадки.
По сводному индексу (49 баллов) регион занимает 40 место, пишет "Большая деревня".
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