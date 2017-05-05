С 15 мая по 4 июня в Самарской области будет проводиться химическая обработка лесов

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В период с 15 мая по 4 июня 2017 года на территории Кинельского, Ново-Буянского, Ставропольского лесничеств Самарской области будут проводиться наземные и авиационные обработки хвойных насаждений от пилильщика-ткача звездчатого. Работы в очаге распространения насекомого-вредителя будут проведены на общей площади 7,6 тысяч гектаров.На проведение работ из федерального бюджета выделено более 7 миллионов рублей.Обработки будут проводиться с использованием химического препарата «Димилин, СП». Применение инсектицида будет осуществляться с соблюдением требований Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию на территории Российской Федерации на 15 августа 2016 года.Проведение работ согласовано с Рослесхозом и управлением Роспотребнадзора по Самарской области.Министерство лесного хозяйства Самарской области убедительно просит жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов. На лесных участках, где введено ограничение, будут установлены предупредительные аншлаги о применении пестицидов и периоде действия ограничений. Посещение лесов после обработки разрешено через 20 дней.По всем возникающим вопросам можно звонить на телефоны горячей линии: 8-800-100-9400 (звонок бесплатный), 8 (846) 254-10-19.