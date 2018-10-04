Росприроднадзор осмотрел загрязненные земли в поселке Гранный
4 октября 2018 09:23
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1-2 октября по поручению Врио Руководителя Росприроднадзора Амирхана Амирханова в связи с обращениями граждан и информацией депутата Государственной Думы ФС РФ Александра Хинштейна о нефтяном загрязнении, проведён выезд и натурный осмотр земель в посёлке Гранный городского округа Новокуйбышевск Самарской области.
Обследование территории прошло при участии Михаила Оводкова – начальника Управления государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, атмосферного воздуха и земельного надзора центрального аппарата Росприроднадзора, а также жителей посёлка, представителей администрации района, прокуратуры, территориального Управления Роспотребнадзора и Новокуйбышевского НПЗ.
По предварительной оценке площадь загрязнённых нефтепродуктами земель составила порядка 500 кв.м. По факту загрязнения Росприроднадзором возбуждено дело об административном правонарушении по ст.8.6 КОАП РФ (порча земель), проводится административное расследование.
Для уточнения площади и глубины загрязнения, состава и класса опасности привлечена подведомственная Росприроднадзору лаборатория ЦЛАТИ. В числе возможных причин инцидента рассматривается несанкционированное проведение земляных работ по извлечению фрагментов ранее эксплуатируемого нефтепродуктопровода, либо несанкционированная врезка в действующие коммуникации. У Новокуйбышевского НПЗ истребованы схемы залегания коммуникаций.
Угрозы для населения и окружающей среды не выявлено. Расчёт причинённого вреда будет проведён по факту проведения всех экспертиз и установлении виновных лиц.
Ситуация остаётся на контроле центрального аппарата Росприроднадзора.
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