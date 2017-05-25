"Разлив мазута" на Безымянской ТЭЦ в Самаре был устранен на "хорошо"

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Вчера, 24 мая, в 14:00 на Безымянской ТЭЦ произошло разрушение мазутного резервуара емкостью 10 тысяч кубометров. Земляные насыпи, окружающие резервуар, остановили дальнейший розлив нефтепродуктов, однако возникла опасность загрязнения почвы и возгорания мазута. Таков был сценарий плановых совместных учений Самарского филиала «Т Плюс» и Самарского центра «ЭКОСПАС».В учениях был задействован весь оперативный персонал Безымянской ТЭЦ. Получивсигнал о чрезвычайной ситуации, начальник смены станции немедленно оповестил о произошедшем директора предприятия, а также Самарский центр «ЭКОСПАС». Не теряя времени, работники станции, входящие в добровольное противопожарное формирование, ограничили циркуляцию мазута внутри станции, оградили район аварии запрещающими аншлагами и проверили готовность водяных гидрантов. В задачи сотрудников аварийно-спасательного формирования «ЭКОСПАСА» входило пресечение возможного возгорания мазута, а также сбор нефтепродуктов в резервные мобильные емкости.По окончании учений прошел обязательный разбор всех действий персонала БТЭЦ и «ЭКОСПАСА». В целом учения получили оценку «хорошо». Вместе с тем был определен круг вопросов, требующих проверки и дополнительной проработки, что позволит улучшить дальнейшее взаимодействие энергетиков и спасательных формирований, сообщает "Т Плюс".