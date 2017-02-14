Проверена готовность Самарской области к пожароопасному сезону

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С 9 по 27 февраля Федеральная диспетчерская служба лесного хозяйства проводит Всероссийские учения. Проверяется готовность региональных диспетчерских служб лесного хозяйства к реагированию на возникновение лесных пожаров, оперативному взаимодействию с подразделениями МЧС, МВД, Минобороны России, особо охраняемых природных территорий, других ведомств.Активная фаза учений включает отработку действий «Лесных диспетчеров» в нештатных ситуациях: при тушении лесных пожаров имеются пострадавшие, возникают угрозы перехода огня с территории лесного фонда на населенные пункты и объекты экономики, на территории соседнего региона.Одними из первых к решению задач учений приступила региональная диспетчерская служба Самарской области. По оценке Федеральной диспетчерской службы «Лесные диспетчеры» региона с поставленными задачами справились, сообщает пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны, www.aviales.ru