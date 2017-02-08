Прокуратура Самары выявила в четырех районах города несанкционированные свалки

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В ходе проверки установлено несоблюдение экологических требований в сфере обращения с отходами производства и потребления со стороны 12 физических лиц.Несанкционированные сбросы отходов осуществлялись в Куйбышевском, Самарском, Советском, Кировском районах города.Общий вред, причиненный окружающей среде, составил около 1 миллиона рублей.До настоящего времени физическими лицами в добровольном порядке вред, причиненный их действиями окружающей среде, возмещен не был.Прокуратура города обратилась в районные суды города с исковыми заявлениями "в защиту неопределенного круга лиц – жителей Самары, чьи права на благоприятную окружающую среду, чистоту и порядок в городском округе Самара нарушены действиями ответчиками", и о "взыскании сумм вреда, причиненного почвам, как объекту окружающей среды, сбросами отходов производства", сообщает пресс-служба облпрокуратуры.