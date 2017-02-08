Я нашел ошибку
Главные новости: 
Общий вред, причиненный окружающей среде, составил около 1 миллиона рублей.
Прокуратура Самары выявила в четырех районах города несанкционированные свалки
Фирма «Волгатрасстрой-метро» теперь зарегистрирована в столице России, а ее самарским правопреемником стало АО «ВТС Метро», среди собственников которого компаний «Волгатрансстроя» не наблюдается.
Самарский бизнес Сонина перестроился под Москву
Экс-депутат самарской губернской думы, бывший заместитель председателя комитета по строительству Алексей Чигенев полагает, что переориентация самарских строителей на другие регионы – тревожный тренд, который нужно компенсировать решениями областных властей.
Алексей Чигенев: "Если региональные власти об этом не задумаются, тенденция к уходу самарских строителей в другие регионы усилится"
Вячеслав Сонин:
Вячеслав Сонин: "Московские власти требуют, чтобы налоги платили там, где получают доходы. "
пешеход
У ТЦ Мегасити машина сбила двух школьниц
Он прошел государственную регистрацию в качестве главы фермерского хозяйства, предоставив фиктивные документы.
Лже-фермер из Самарской области пойдет под суд за мошенничество
Шахматов
Евгений Шахматов: «Наука Самарской области совершила в 2016 году огромный прорыв».
Курсант СЮИ Лилия Васильева успешно выступила на Универсиаде-2017 в Казахстане
Курсант СЮИ Лилия Васильева успешно выступила на Универсиаде-2017 в Казахстане
сегодня  Среда, 8 февраля, 21:58
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -18 °C, Тольятти  -19 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 08/02:
USD 59.19
0.48
EUR 63.24
0.08
Искать
Новости /  Благоустройство /  Экология  

Прокуратура Самары выявила в четырех районах города несанкционированные свалки

8 февраля 2017 20:31
257
Общий вред, причиненный окружающей среде, составил около 1 миллиона рублей.
Прокуратурой города Самары совместно с департаментом городского хозяйства и экологии проверено исполнение требований законодательства об охране окружающей среды и природопользования.

В ходе проверки установлено несоблюдение экологических требований в сфере обращения с отходами производства и потребления со стороны 12 физических лиц.

Несанкционированные сбросы отходов осуществлялись в Куйбышевском, Самарском, Советском, Кировском районах города.

Общий вред, причиненный окружающей среде, составил около 1 миллиона рублей.

До настоящего времени физическими лицами в добровольном порядке вред, причиненный их действиями окружающей среде, возмещен не был.

Прокуратура города обратилась в районные суды города с исковыми заявлениями "в защиту неопределенного круга лиц – жителей Самары, чьи права на благоприятную окружающую среду, чистоту и порядок в городском округе Самара нарушены действиями ответчиками", и о "взыскании сумм вреда, причиненного почвам, как объекту окружающей среды, сбросами отходов производства", сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

 
Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
3 февраля 2017  11:52
В Самаре на въезде хотят установить новую стелу
В Самаре на въезде хотят установить новую стелу
Она появится со стороны Кировского моста. Благоустройство региона
348
31 января 2017  12:58
В Ленинском районе Самары снесут 136 гаражей
В Ленинском районе Самары снесут 136 гаражей
Владельцам предлагают доказать их законность. Благоустройство региона
379
30 января 2017  19:45
Так в Самаре отметили 500 дней до старта ЧМ-2018.
В Самаре около юношеской библиотеки дети соорудили из льда и снега футбольный мяч - символ ЧМ-2018
Так в Самаре отметили 500 дней до старта ЧМ-2018.   Благоустройство региона
195
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
18 марта 2015  17:49
В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
7675
24 июля 2014  14:24
Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Он организован министерством строительства и ЖКХ страны совместно с правительством региона и фондом содействия реформированию ЖКХ. Капитальный ремонт в Самаре
6880
6 мая 2014  15:30
Во второй декаде июня в Самаре пройдет Съезд регоператоров капремонта МКД
Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Капитальный ремонт в Самаре
5110
Весь список
Всё в Дом
8 февраля 2017  15:48
Реставрация старых деревянных окон
 Несмотря на популярность пластиковых оконных профилей, деревянные их аналоги на протяжении многих лет остаются неизменно актуальными и востребованными.... Всё в Дом
27
7 февраля 2017  19:09
Что определяет прочность и долговечность мебели?
 Попытки сэкономить при покупке мебели довольно редко заканчиваются разочарованием. Поскольку недорогая мебель — это практически всегда синоним слова... Всё в Дом
51
6 февраля 2017  15:40
Немного тезисов о кухнях из сосны
Немного тезисов о кухнях из сосны
 Одним из самых используемых видов дерева для кухни считается сосна, мебель из древесины сосны способна удовлетворить любые предпочтения даже самого... Всё в Дом
39
Весь список
ЖКХ
7 февраля 2017  16:09
Всего заменено три отрезка общей длиной 65 метров и отремонтирован один канализационный колодец.
СКС заменили разрушенные участки канализационной трубы на улице Маяковского
Всего заменено три отрезка общей длиной 65 метров и отремонтирован один канализационный колодец.  ЖКХ
145
7 февраля 2017  09:15
Завершены ремонтные работы на месте повреждения теплосети в Новокуйбышевске
Завершены ремонтные работы на месте повреждения теплосети в Новокуйбышевске
Потребители переведены на штатную схему теплоснабжения. ЖКХ
150
6 февраля 2017  19:18
Специалисты демонтировали поврежденный фрагмент трубопровода длиной около 6 метров и приступили к монтажу нового участка теплосети.
В Новокуйбышевске ведутся сварочные работы на месте повреждения тепломагистрали по ул. М. Горького
Специалисты демонтировали поврежденный фрагмент трубопровода длиной около 6 метров и приступили к монтажу нового участка теплосети.   ЖКХ
288
Весь список

Экология
8 февраля 2017  20:31
Общий вред, причиненный окружающей среде, составил около 1 миллиона рублей.
Прокуратура Самары выявила в четырех районах города несанкционированные свалки
Общий вред, причиненный окружающей среде, составил около 1 миллиона рублей.  Экология
254
6 февраля 2017  11:58
В Самарской области за выходные слой снега увеличился на 5-12 см
В Самарской области за выходные слой снега увеличился на 5-12 см
В ближайшие дни ожидается небольшой снег только местами. Экология
369
1 февраля 2017  10:16
В Новокуйбышевске приостановили действие автозаправки, загрязнявшей воздух
В Новокуйбышевске приостановили действие автозаправки, загрязнявшей воздух
Городской суд удовлетворил иск прокуратуры. Экология
170
Весь список


Видео
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
983
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
652
22 декабря 2016  09:40
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
Видеоролик опубликовали в соцсетях.
Социум
4802
16 декабря 2016  09:50
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно.
Криминал
1813
14 декабря 2016  11:59
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта.
Социум
2381
2 декабря 2016  10:33
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Она стала жертвой внезапного мороза.
Происшествия
1496
Весь список

Фоторепортажи
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
1218
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
2382
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
2173
31 июля 2016  17:42
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта.
Социум
11378
30 июля 2016  16:26
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
Мероприятие прошло в парке "Дружба".
Культура
9313
26 июля 2016  14:47
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник.
Новости компаний
5710
Весь список

Мероприятия
На берегах Невы и Волги… в Тольятти открывается виртуальный филиал русского музея
В Самарской области пройдет Всероссийская гонка «Лыжня России»
Тотальный диктант в этом году пройдет 8 апреля
Весь список
Популярное
за сегодня

О выплате компенсации расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Самарской области

1540

За оскорбление по телефону сотрудников СамГТУ самарец заплатит штраф

891

В Самаре ищут водителя, который сбил мальчика и уехал

809
за неделю

На трассе Чапаевск–Самара, в ДТП с несколькими машинами, вазовскую "десятку" разорвало пополам

5378

В Тольятти погиб известный журналист, эрудит и постоянный участник программы «Своя игра» Андрей Жданов

5081

В Самаре на улице Куйбышева иномарка сорвалась с крепления эвакуатора

4225
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Звоновский Владимир Борисович

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда