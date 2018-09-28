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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Появились первые результаты автоматического анализа окружающего воздуха в Тольятти

28 сентября 2018 16:29
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Спецавтомобиль прибыл из Воронежа, где он несет экологическую вахту на одном из химических предприятий компании
Сам спецавтомобиль прибыл из Воронежа, где он несет экологическую вахту на одном из химических предприятий компании "СИБУР". По договоренности с компанией администрация Тольятти хочет присмотреться к возможностям передвижной экоаналитической лаборатории и провести независимые от человеческого фактора анализы воздуха. Дело в том, что в ближайшее время муниципалитет планирует приобрести в собственность подобную технику. Такое решение было принято на межведомственном совещании по вопросам экологии и на заседании экологического совета при администрации. Как мы уже сообщали, ситуацию с загрязнением окружающей среды в Автограде взял под личный контроль и губернатор Самарской области.

На днях Дмитрий Азаров выразил серьезную озабоченность и потребовал от профильных ведомств как регионального, так и муниципального уровня ужесточить контроль в сфере экологии.

Цена передвижной лаборатории зависит от ее "начинки" и списка веществ, концентрацию которых способна определить такая спецтехника. Самый дешевый вариант стоит около 5 млн рублей, а самый дорогой — 20 млн и выше. Какая комплектация нужна Тольятти, в администрации определят чуть позже и по согласованию со всеми профильными ведомствами. Однако в том, что городу действительно необходим собственный экоаналитический автомобиль, сомнений ни у кого нет.

По словам первого заместителя главы администрации Игоря Ладыки, неблагоприятная экологическая обстановка начала формироваться со второй половины августа и пришла к относительной норме лишь в середине сентября. Причем главный загрязнитель воздуха, который вызвал широкий общественный резонанс и чье влияние почувствовали на себе тысячи горожан, так и не удалось выявить.

"В Тольятти функционируют восемь стационарных постов по мониторингу состояния воздуха, — сказал Игорь Ладыка. — Но, к сожалению, ни на одном из них не было выявлено превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ. Чтобы выявить тот компонент, который так заметно повлиял на городскую экологию, мы привлекали дополнительные лаборатории Роспотребнадзора и Росприроднадзора. Специалисты этих ведомств замерили концентрацию в воздухе 64 различных веществ. Незначительное превышение ПДК было отмечено в редких случаях и вряд ли могло настолько серьезно повлиять на общую экологическую ситуацию. Это стало одной из веских причин для приобретения передвижной экоаналитической лаборатории — у нее совсем другие возможности и методика исследований".


Свою работу экомобиль начал с самого близко расположенного к Северному промузлу жилого дома — № 5 на улице Победы. Вместе с лаборантами за результатами измерений следил первый заместитель главы администрации Игорь Ладыка. Итоги отборов отображались после каждого замера спустя 30-40 минут на экране монитора прямо в самом автомобиле. "Человек никак не влияет на результат отборов, здесь автоматика установлена", — подчеркнула инженер-химик лаборатории.

Экоаналитическая лаборатория обнаружила только небольшое превышение предельно допустимых норм по сероводороду, да и то — всего на одну тысячную миллиграмма в объеме кубического метра воздуха. Остальные химвещества ПДК не превысили.

Поучаствовал в работе передвижной лаборатории и глава Центрального района Тольятти Артем Гончаров. По его словам, проектирование подобного экомобиля может занять до 9 месяцев. "С помощью мобильной лаборатории сможем понять, как на экологию города влияет количество автотранспорта (у нас есть Автозаводское и Южное шоссе, где периодически возникают пробки), как влияют выбросы с химических предприятий на экологическую обстановку в городе, определить, что это за вещества и от каких предприятий".

Также с работой экомобиля познакомились специалисты Тольяттинской гидрометобсерватории. Директор структуры Надежда Карпасова отметила, что это современный автомобиль, отвечающий всем требованиям с точки зрения проведения аналитических работ, соответствующий профилю предприятия, так как позволяет контролировать специфические примеси производства каучука: "Подобный экоавтомобиль мы бы и хотели приобрести для города".

Администрация планирует привлечь к замерам и другие современные лаборатории, передает Волга Ньюс
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