Появились первые результаты автоматического анализа окружающего воздуха в Тольятти
28 сентября 2018 16:29
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На днях Дмитрий Азаров выразил серьезную озабоченность и потребовал от профильных ведомств как регионального, так и муниципального уровня ужесточить контроль в сфере экологии.
Цена передвижной лаборатории зависит от ее "начинки" и списка веществ, концентрацию которых способна определить такая спецтехника. Самый дешевый вариант стоит около 5 млн рублей, а самый дорогой — 20 млн и выше. Какая комплектация нужна Тольятти, в администрации определят чуть позже и по согласованию со всеми профильными ведомствами. Однако в том, что городу действительно необходим собственный экоаналитический автомобиль, сомнений ни у кого нет.
По словам первого заместителя главы администрации Игоря Ладыки, неблагоприятная экологическая обстановка начала формироваться со второй половины августа и пришла к относительной норме лишь в середине сентября. Причем главный загрязнитель воздуха, который вызвал широкий общественный резонанс и чье влияние почувствовали на себе тысячи горожан, так и не удалось выявить.
"В Тольятти функционируют восемь стационарных постов по мониторингу состояния воздуха, — сказал Игорь Ладыка. — Но, к сожалению, ни на одном из них не было выявлено превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ. Чтобы выявить тот компонент, который так заметно повлиял на городскую экологию, мы привлекали дополнительные лаборатории Роспотребнадзора и Росприроднадзора. Специалисты этих ведомств замерили концентрацию в воздухе 64 различных веществ. Незначительное превышение ПДК было отмечено в редких случаях и вряд ли могло настолько серьезно повлиять на общую экологическую ситуацию. Это стало одной из веских причин для приобретения передвижной экоаналитической лаборатории — у нее совсем другие возможности и методика исследований".
Свою работу экомобиль начал с самого близко расположенного к Северному промузлу жилого дома — № 5 на улице Победы. Вместе с лаборантами за результатами измерений следил первый заместитель главы администрации Игорь Ладыка. Итоги отборов отображались после каждого замера спустя 30-40 минут на экране монитора прямо в самом автомобиле. "Человек никак не влияет на результат отборов, здесь автоматика установлена", — подчеркнула инженер-химик лаборатории.
Экоаналитическая лаборатория обнаружила только небольшое превышение предельно допустимых норм по сероводороду, да и то — всего на одну тысячную миллиграмма в объеме кубического метра воздуха. Остальные химвещества ПДК не превысили.
Поучаствовал в работе передвижной лаборатории и глава Центрального района Тольятти Артем Гончаров. По его словам, проектирование подобного экомобиля может занять до 9 месяцев. "С помощью мобильной лаборатории сможем понять, как на экологию города влияет количество автотранспорта (у нас есть Автозаводское и Южное шоссе, где периодически возникают пробки), как влияют выбросы с химических предприятий на экологическую обстановку в городе, определить, что это за вещества и от каких предприятий".
Также с работой экомобиля познакомились специалисты Тольяттинской гидрометобсерватории. Директор структуры Надежда Карпасова отметила, что это современный автомобиль, отвечающий всем требованиям с точки зрения проведения аналитических работ, соответствующий профилю предприятия, так как позволяет контролировать специфические примеси производства каучука: "Подобный экоавтомобиль мы бы и хотели приобрести для города".
Администрация планирует привлечь к замерам и другие современные лаборатории, передает Волга Ньюс.
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