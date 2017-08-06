Почти половина россиян не доверяет прогнозам погоды
6 августа 2017 11:33
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Телефонный опрос ВЦИОМ проводил 16—17 июля этого года. В нем принимали участие 1200 респондентов в возрасте от 18 лет, сообщает РБК.
Доверие к информации метеорологов выражают 56% россиян, причем у тех, кто регулярно следит за прогнозами погоды, уровень доверия почти вдвое выше (65%), чем у тех, кто подобной информацией практически не интересуется - их 35%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ВЦИОМ.
Еще 27% респондентов следят за прогнозами время от времени, а 19% редко или вообще никогда не следят за прогнозами.
Социологи выяснили, что жители малых и средних городов больше доверяют метеосводкам, чем жители мегаполисов. В крупных городах половина жителей не доверяют прогнозам синоптиков. Интересно, что среди россиян старше 60 лет 70% постоянно смотрят прогнозы погоды, тогда как среди молодежи от 18 до 24 лет эта доля составляет 24%.
Две трети опрошенных отмечают, что в большинстве случаев прогнозы синоптиков бывают точны, 30 % респондентов не согласны с этим.
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