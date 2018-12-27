По итогам 2018 года мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в СО выполнены в полном объеме

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Успешно пройден пожароопасный сезон 2018 года. На территории лесного фонда Самарской области зарегистрировано 12 пожаров на общей площади 26 га. Все возгорания ликвидированы оперативно, средняя площадь одного пожара составила 2 га.Лесопатологические обследования проведены на площади 6 тыс. га., работы по ликвидации очагов вредных организмов наземным способом на общей площади 674 га.В 2018 году проведены работы по расчистке участков лесного фонда, примыкающих к 15 детским оздоровительным лагерям на общей площади 122 га.За истекший период 2018 года инспекторами государственного лесного надзора осуществлено более 2 тысяч выездов по маршрутам патрулирования, проведено 345 проверок соблюдения требований лесного законодательства. По результатам контрольно-надзорных мероприятий составлено 835 протоколов об административных правонарушениях, из них 172 — на юридических лиц, 90 – на должностных лиц, 573 – на граждан.С начала года инспекторами было выявлено 105 случаев причинения вреда от нарушений лесного законодательства на сумму 7,5 млн. руб, из них: 20 случаев самовольного занятия лесных участков, (площадь 23 га), сумма причиненного ущерба составляет 346 тыс. руб.; 3 случая причинения ущерба самовольным использованием лесов, нарушение правил использования лесов для ведения сельского хозяйства — сумма вреда составила 425 рублей; и 82 случая незаконной рубки лесных насаждений – ущерб 7 млн. руб.За вышеуказанные неправомерные действия физические и юридические лица понесли установленную законом ответственность, передает пресс-служба облправительства.