Первые сентябрьские выходные в Самарской области будут теплыми

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В пятницу, 1 сентября, и в последующие выходные в Самарской области резких изменений фона температуры воздуха не ожидается, сообщает Приволжское УГИМ. Ночи умеренно теплые, а днем температура воздуха будет преобладать в пределах 25º, в субботу местами до 32 градусов.Переменная облачность. Преимущественно без осадков.