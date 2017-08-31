Первые сентябрьские выходные в Самарской области будут теплыми
31 августа 2017 14:00
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В пятницу, 1 сентября, и в последующие выходные в Самарской области резких изменений фона температуры воздуха не ожидается, сообщает Приволжское УГИМ. Ночи умеренно теплые, а днем температура воздуха будет преобладать в пределах 25º, в субботу местами до 32 градусов.
Переменная облачность. Преимущественно без осадков.
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