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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Первые сентябрьские выходные в Самарской области будут теплыми

31 августа 2017 14:00
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Первые сентябрьские выходные в Самарской области будут теплыми Осадков не ожидается.
Осадков не ожидается.

В пятницу, 1 сентября, и в последующие выходные в Самарской области резких изменений фона температуры воздуха не ожидается, сообщает Приволжское УГИМ. Ночи умеренно теплые, а днем температура воздуха будет преобладать в пределах 25º, в субботу местами до 32 градусов.
Переменная облачность. Преимущественно без осадков.

                                                                                          

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