Определен региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Самарской области

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С компанией будет заключен договор на ближайшие 9 лет. Единому регоператору предстоит отвечать за вывоз и утилизацию мусора на территории всей области. Его работа будет направлена на снижение вредного воздействия ТКО на здоровье человека и окружающую среду, увеличение доли утилизации отходов и минимизацию их захоронения.Напомним, заявки на участие в конкурсе по выбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Самарской области подали три компании – «ЭкоСтройРесурс», «Экоресурсповолжье» и «Волжский камень».Выбор регионального оператора – обязательная процедура для всех субъектов РФ. Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков: «Создается принципиально новая система, которую теперь будет администрировать региональный оператор. Это единая структура, которая отвечает за полный комплекс вопросов обращения с ТКО на территории Самарской области. Больше не должно быть никакихбесхозных свалок, «левых» рейсов мусоровозов, неразберихи с тарифами. Теперь мы четко знаем с кого спрашивать, и спрашивать будем по всей строгости».С 1 января 2019 года регоператор начнет работать на территории Самарской области.