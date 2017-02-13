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Олег Бойко: «Объем половодья в этом году может превысить 200 куб.км — последний раз такое было в 1994 году».
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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Олег Бойко: «Объем половодья в этом году может превысить 200 куб.км — последний раз такое было в 1994 году».

13 февраля 2017 10:05
193
Бойко
Начальник ГУ МЧС России по Самарской области прокомментировал подготовку в регионе к весеннему паводку.

«В ГУ МЧС России по Самарской области поступил прогноз Всероссийского центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера. По этому прогнозу снегозапасы в Приволжском федеральном округе на 1 февраля 2017 года превысили норму в 1,5-2 раза в Самарской области, в Башкортостане, Татарстане, Чувашии, Удмуртии, Пермском крае и Оренбургской области.

Зима 2016-2017 годов без значительных оттепелей, повышенная приточность накоплений запасов воды в снеге Волго-Камского каскада создает риск возникновения половодья, которое может стать одним из наиболее высоких за время существования каскада, превышающее по объему 200 куб.км. По предварительным оценкам, объем половодья может составить 212 куб.км по Волго-Камскому каскаду. За все время существования каскада половодья объемом больше 200 куб.км были три раза: в 1966 — 210 куб.км, в 1979 г. - 208 куб. км, в 1994 г. - 203 куб.км.

Существует высокая вероятность степени подтопления территории Самары, где минимальная высота дамбы в Куйбышевском районе не превышает 34,1 метра. Сбросные расходы через Жигулевскую ГЭС при достижении 40 тыс. куб.м в секунду приведут к затоплению территории в низких участках местности и дорог в Самаре в Куйбышевском, Красноглинском, Промышленном и Железнодорожном районах, а также в Гранном (Новокуйбышевск), в Федоровке (Тольятти), Подстепновке (Волжский район), в Красноярском районе, в Екатериновке, Владимировке, Кануевке, Никольском (Безенчук), Спасском, Приволжье, Давыдовке, Федоровке и Екатериновке (Приволжье).

Исходя из гидрометеорологической обстановке в 2017 году высока вероятность возникновения паводка на площади больше 190 кв.км в границах 22 муниципальных районов. Они подтапливаются каждый год, это около 100 населенных пунктов с населением 23 тысячи человек. Точный прогноз будет в середине марта. Сейчас главам районов нужно учитывать прогноз с наихудшим прохождением, чтобы быть готовыми.

В МЧС уже месяц проводятся мероприятия по подготовке к половодью, 21 февраля пройдут командно-штабные учения».  

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