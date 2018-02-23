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Оказалось, что выхлопы авто меньше загрязняют атмосферу, чем парфюмерия и дезодоранты
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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Оказалось, что выхлопы авто меньше загрязняют атмосферу, чем парфюмерия и дезодоранты

23 февраля 2018 22:04
477
По мнению большинства экспертов, движение за более экологичный автотранспорт уже «набрало ход» во многих странах мира и процесс улучшения ситуации в этой сфере будет продолжаться в ближайшие годы.
Общественность в последние десятилетия привыкла обвинять привычные машины с ДВС, считая традиционную автотехнику виновной в загрязнении атмосферы. Не случайно правила контроля выбросов вредных веществ из выхлопных труб становятся всё жестче, а в некоторых странах всерьез настроены ввести запрет на авто с ДВС уже совсем скоро. Посреди этого громкого хора экологистов время от времени слышны и робкие голоса с призывами смягчить давление на автоиндустрию, сообщает samarskie-voditeli.ru.

Если верить результатам недавнего исследования группы ученых из Университета Колорадо, разного рода парфюмерия, бытовые чистящие средства, средства личной гигиены, бытовые краски и лаки и смежная продукция — являются намного более опасным источником токсических выбросов, загрязняющих воздух в крупных городах США. Автомобильные выхлопы тоже вносят солидный «вклад» в загрязнение окружающей среды, но их доля в этом процессе неуклонно снижается в последние годы.

Ужесточение контроля за выхлопами уже принесло эффект, и теперь, согласно выводам исследователей из Колорадо, если общественность на самом деле заинтересована в улучшении качества воздуха и воды, необходимо обратить больше внимания на контроль парфюмерии и бытовых чистящих средств. Согласно некоторым расчетам, в этой сфере заметный эффект может быть достигнут с меньшими потерями, нужно лишь ввести более жесткие правила, обязав производителей соблюдать иные стандарты.

По мнению большинства экспертов, движение за более экологичный автотранспорт уже «набрало ход» во многих странах мира и процесс улучшения ситуации в этой сфере будет продолжаться в ближайшие годы. А успехи технологий дают возможность надеяться на то, что на смену ДВС придут более современные «зеленые» разновидности силовых установок через несколько десятилетий. 
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