Оказалось, что выхлопы авто меньше загрязняют атмосферу, чем парфюмерия и дезодоранты

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Если верить результатам недавнего исследования группы ученых из Университета Колорадо, разного рода парфюмерия, бытовые чистящие средства, средства личной гигиены, бытовые краски и лаки и смежная продукция — являются намного более опасным источником токсических выбросов, загрязняющих воздух в крупных городах США. Автомобильные выхлопы тоже вносят солидный «вклад» в загрязнение окружающей среды, но их доля в этом процессе неуклонно снижается в последние годы.Ужесточение контроля за выхлопами уже принесло эффект, и теперь, согласно выводам исследователей из Колорадо, если общественность на самом деле заинтересована в улучшении качества воздуха и воды, необходимо обратить больше внимания на контроль парфюмерии и бытовых чистящих средств. Согласно некоторым расчетам, в этой сфере заметный эффект может быть достигнут с меньшими потерями, нужно лишь ввести более жесткие правила, обязав производителей соблюдать иные стандарты.По мнению большинства экспертов, движение за более экологичный автотранспорт уже «набрало ход» во многих странах мира и процесс улучшения ситуации в этой сфере будет продолжаться в ближайшие годы. А успехи технологий дают возможность надеяться на то, что на смену ДВС придут более современные «зеленые» разновидности силовых установок через несколько десятилетий.