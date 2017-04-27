Общегородской субботник в Самаре пройдет 29 апреля

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В Самаре продолжается месячник по благоустройству, который продлится до 1 мая. Экологические акции проходят во всех внутригородских районах города. 26 апреля в Ленинском внутригородском районе был организован «Чистый квест» - эта акция направлена против незаконной расклейки рекламы. 17 команд волонтеров, а именно студенты и школьники, очищали фасады зданий от незаконной рекламы и выполняли задания на знание топонимики исторического центра Самары. Акция «Чистый квест» организована администрацией Ленинского района совместно с управляющей компанией.Стоит отметить, что массовое участие молодежи в субботниках - стало важным отличием проведения месячника по благоустройству в этом году. Волонтеры, студенты, представители молодежных общественных организаций весь апрель приводили в порядок в порядок парки, скверы, площади. Было организовано уже 14 молодежных экологических акций: убрано более 300 тыс. кв. метров территории, вывезено почти 6,5 тысяч пакетов с мусором. В списке убранных территорий : парк «Дружбы», парк «Молодежный», парк «Гагарина», сквер им. Н. Д. Кузнецова, Воронежские озера, парк «Победы», Аллея Памяти, Крымская площадь, сквер Фадеева и др., собощает сайт горадминистрации.Несмотря на сложные погодные условия в первой половине апреля, жители города, общественные организации, трудовые коллективы предприятий также принимали активное участие в генеральной уборке города. Только 22 апреля в день общегородского субботника на уборку улиц вышли более 86 тысяч человек, убрана территория площадью 5 млн. кв. метров, на сборе и вывозе собранного мусора работало 772 единицы техники.29 апреля в Самаре в рамках месячника по благоустройству состоится общегородской субботник, который будет приурочен и к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия». В Самаре также запланировано провести ряд мероприятия по санитарной очистке и благоустройству природных территорий: берегов р. Волга и городских озер, также пройдет высадка рассады цветов и деревьев. Жителей города приглашают принять участие в благоустройстве своих дворов и общественно значимых территорий.