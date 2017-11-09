ОНФ выступает против строительства 58 полигонов ТКО в Самарской области
9 ноября 2017 13:38
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Эксперты проекта ОНФ «Генеральная уборка» проанализировали территориальную схему по обращению с отходами в Самарской области и пришли к выводу, что она требует корректировки, так как представленная в ней информация не показывают полноту сложившейся ситуации в сфере обращения с отходами в регионе.
Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев отмечает, что в территориальной схеме по обращению с отходами данные указаны не в полном объеме.
«Неполная информация в разделе терсхемы «Нахождение источников образования отходов» может привести к ситуации, когда региональный оператор, который должен пользоваться территориальной схемой, как своей настольной книгой, не сможет корректно планировать свою деятельность, что в конечном счете отразится на эффективности его работы. В результате недочетов не исключено, что, например, пластиковые бутылки, которые могли бы переработаться имеющимися предприятиями, отправятся на свалки», – отметил Гутенев.
По его словам, в терсхеме также отсутствуют карты с источниками образования отходов, местами накопления, объектами по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов и схемой потоков отходов.
«Нехватка этой важной информации значительно затруднит работу региональных операторов и операторов по обращению с отходами, что вряд ли будет способствовать эффективному развитию сферы обращения с отходами в регионе», – подчеркнул Гутенев.
Координатор проекта также отмечает, что Самарская область, судя по целевым показателям по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов, представленных в одноименном разделе территориальной схемы, серьезно отстает от других регионов в области переработки отходов.
«Вместо того, чтобы развивать перерабатывающие отрасли, внедрять и популяризировать раздельный сбор мусора, вовлекать предпринимательское сообщество в сферу обращения с отходами, в нынешней версии предлагается в период с 2018 по 2020 г. увеличить количество полигонов твердых коммунальных отходов с 3 до 61. На наш взгляд, подобный сценарий развития отрасли обращения с отходами негативным образом скажется на экологическом состоянии региона. Несомненно, территориальная схема Самарской области требует серьезнейшей корректировки с учетом наших предложений, которые в ближайшее время будут направлены руководству региона», – резюмировал Гутенев.
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