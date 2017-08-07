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Новости /  Благоустройство /  Экология  

ОНФ будет добиваться ликвидации незаконной свалки в Ставропольском районе Самарской области

7 августа 2017 13:54
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ОНФ будет добиваться ликвидации незаконной свалки в Ставропольском районе Самарской области
Общая площадь свалки составляет порядка пяти гектаров.
 
Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Самарской области намерены добиться ликвидации несанкционированной свалки вблизи сельского поселения Ташелка Ставропольского района и чтобы на ее территории были проведены работы по рекультивации почвы.

В ходе выездного рейда совместно с представителями управления Росприроднадзора по Самарской области активисты ОНФ обследовали территорию и убедились, что на земельном участке в 650 м от автомобильной дороги Тольятти – Верхний Сускан незаконно складируются на открытом грунте твердые коммунальные отходы, которые свозятся из сельских поселений Ташелка и Сосновка.

«Представители надзорного органа зафиксировали факт и размеры свалки. На сегодняшний день общая площадь свалки составляет порядка пяти гектаров. Мало того что сама свалка не имеет ничего общего с оборудованными полигонами, так еще при этом нашлись предприимчивые коммерсанты, которые принимают отходы на эту свалку на платной основе, не имея на то лицензии», – рассказала активист ОНФ в Самарской области Евгения Кузнецова.

Эксперты ОНФ обеспокоены, что складирование отходов на открытом грунте без последующей переработки и рекультивации мусора влечет за собой не только загрязнение почвы и грунтовых вод, но также и лишает питьевых источников водоснабжения, которыми пользуются жители сел Ташелка и Сосновка. Кроме этого подобные свалки служат источником распространения инфекций, грызунов и безнадзорных животных, а отходы на несанкционированных свалках часто приводят к возгоранию. Все это приводит к нанесению вреда здоровью граждан и серьезному экологическому ущербу окружающей среде.

Материалы, собранные в результате проведенного рейда, будут рассмотрены управлением Росприроднадзора по Самарской области.

Активисты проекта ОНФ «Генеральная уборка» отметили данный участок Ставропольского района на карте свалок ОНФ и будут добиваться, чтобы свалка была ликвидирована либо включена в территориальную схему обращения с отходами.

«В настоящее время целый ряд существующих полигонов в Самарском регионе переполнены и границы их не соответствуют заявленным. Если созрела потребность в дополнительном полигоне, то данная территория должна быть внесена в реестр территориальной схемы обращения с отходами, разработанной региональным министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования, чтобы все действия по переработке отходов производились на основании заключения соглашения между уполномоченным исполнительным органом власти и региональным оператором по обращению с отходами. Для этого нужны совместные действия муниципальной власти района, надзорных ведомств и региональных органов исполнительной власти. Мы говорим о ликвидации свалок стихийных и о переходе, там, где в этом есть необходимость, незаконного оборота мусора в цивилизованное прозрачное русло», – отметил член регионального штаба ОНФ в Самарской области Сергей Мирошниченко.

Напомним, Самарская область является лидером по количеству выявленных незаконных мусорных свалок среди регионов Российской Федерации. Всего неравнодушные жители региона обнаружили более 500 свалок, почти половина из которых находятся на территории Тольятти и Ставропольского района. По итогам семи месяцев реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка» ликвидировано 66, в работе муниципальных органов власти находится более 250 свалок, сообщает пресс-служба реготделения.
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