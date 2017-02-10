Наталья Бигильдеева: «Выявлен только один случай превышения нормативов ПДК по сероводороду сегодня в 7 часов утра».

452

«Наблюдения проводились на государственных пунктах наблюдений за загрязнениями воздуха в Куйбышевском, Советском и Ленинском районах Самары. Мы проанализировали пробы за вчерашний вечер, ночь и сегодняшнее утро. Выявлен только один случай превышения нормативов ПДК по сероводороду сегодня в 7 часов утра. Концентрация составила около 2 ПДК, все остальные ингредиенты в атмосфере содержались в пределах нормы. Это значит что допустимый норматив превышен в два раза. Это повышенное состояние относительно распространенного уровня загрязнения, но не критическое. Человек ощущает запах сероводорода. Он может быть не сильно выражен, если есть еще какие-то органические соединения. На Самару идет атмосферный фронт, который принесет очищение воздуха. Также идет снег, появится ветер — все это будет способствовать тому, что воздух очистится от тех соединений, запах которых и почувствовали самарцы сегодня утром».