На выходных в самарской области ожидают небольшие дожди, возможны грозы

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Весна приближается к финишу, не за горами лето, а устойчивой тёплой погоды по-прежнему не видно - короткие волны тепла быстро сменяются более продолжительными волнами холода. Сегодня, в пятницу 26 мая, Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха 21 ... 26 °C.Однако в выходные по прогнозам синоптиков погода изменится: днем в субботу по-прежнему 21 ... 26 °C, в воскресенье похолодает до 13 ... 18 °C.В оба выходных дня Переменная облачность. Небольшой, местами умеренный дождь, возможна гроза, сообщает Приволжское УГМС.