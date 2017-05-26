На выходных в Самарской области ожидают небольшие дожди, возможны грозы
26 мая 2017 11:00
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Весна приближается к финишу, не за горами лето, а устойчивой тёплой погоды по-прежнему не видно - короткие волны тепла быстро сменяются более продолжительными волнами холода. Сегодня, в пятницу 26 мая, Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха 21 ... 26 °C.
Однако в выходные по прогнозам синоптиков погода изменится: днем в субботу по-прежнему 21 ... 26 °C, в воскресенье похолодает до 13 ... 18 °C.
В оба выходных дня Переменная облачность. Небольшой, местами умеренный дождь, возможна гроза, сообщает Приволжское УГМС.
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