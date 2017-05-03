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Новости /  Благоустройство /  Экология  

На "вторые майские" самарцев ждут дожди и похолодание

3 мая 2017 10:50
47
На
Потепление начнется только после 12 мая.

К четвергу температура воздуха понизится до 13-18 градусов тепла, а к пятнице - до 8-13 градусов. Ветер сменится с южного на северный и и северо-западный.

По сведениям метеорологов дождливая и прохладная погода продержится в нашем регионе до следующей пятницы, 12 мая, когда снова начнется потепление.

Таким образом, в предстоящие "вторые майские" праздники придется одеваться теплее и брать с собой зонт, пишет citytraffic.ru.


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Комментарии



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