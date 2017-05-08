На 9 мая самарцам прогнозируют теплую погоду
8 мая 2017 10:56
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Сегодня, 8 мая, в Самарской области днем температура составит +12 … +17 °C, на юге до +22 °C. Возможен небольшой дождь, сообщает Приволжское УГМС.
Завтра, 9 мая, значительно потеплеет, столбик термометра поднимется до +21 … +26 °C. Синоптики прогнозируют переменную облачность и кратковременные дожди, возможна гроза.
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