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Новости /  Благоустройство /  Экология  

На 9 мая самарцам прогнозируют теплую погоду

8 мая 2017 10:56
148
На 9 мая самарцам прогнозируют теплую погоду
Синоптики предупреждают о возможном дожде.

Сегодня, 8 мая, в Самарской области днем температура составит +12 … +17 °C, на юге до +22 °C. Возможен небольшой дождь, сообщает Приволжское УГМС.

Завтра, 9 мая, значительно потеплеет, столбик термометра поднимется до +21 … +26 °C. Синоптики прогнозируют переменную облачность и кратковременные дожди, возможна гроза.

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