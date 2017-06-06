Мэрия Самары назвала причину вырубки деревьев на набережной у Ладьи
6 июня 2017 13:23
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Вырубка 75 деревьев в районе четвертой очереди набережной связана с реконструкцией прибрежной зоны и строительством на этом месте нового фонтана. Об этом сообщает «63.ru».
Под спил попали деревья, которые высадили к 400-летию Самары в 1986 году. Это 40 лип, 17 сосен, девять тополей, три рябины, а также березы и боярышник. Решение вырубить деревья обусловлено строительством новых инженерных коммуникаций: водопровода, бытовой и ливневой канализации.
Вокруг новых коммуникаций будут действовать охранные зоны. И, по мнению горадминистрации, деревья могут создать препятствия для качественной работы сетей. После реконструкции набережной, уже на этапе благоустройства, здесь обещают высадить только 30 деревьев. Также на этой территории появится более двух с половиной тысяч кустарников и новый газон.
Напомним, четвёртую очередь набережной в Самаре должны отремонтировать не позднее 1 марта 2018 года. На участке от Силикатного оврага до улицы Осипенко демонтируют остановки общественного транспорта, полностью разберут тротуары и ливнёвки, перенесут скульптуры и детскую площадку. Все это будет разобрано и реконструировано, в том числе и стела «Ладья». Ко всему прочему, на четвёртой очереди появятся фонтан из гранита с тремя чашами, пешеходная дорожка для маломобильных групп населения, крытый амфитеатр и парковка. Также будут обновлены качели, урны и скамейки, пишет "Другой город".
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