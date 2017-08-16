Количество несанкционированных свалок в Самарской области уменьшается

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В течение августа 2017 года сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области проводят выезды в муниципальные районы и городские округа Самарской области с целью выявления несанкционированных свалок и осмотра отдельных водных объектов - мест отдыха жителей.По данным министерства лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области в 2013 году в Самарской области насчитывалось 847 мест несанкционированного размещения бытовых отходов общей площадью 438,79 га. В результате проведения рейдовых мероприятий и экологических акций к январю 2017 года количество свалок было сокращено до 391 общей площадью 389,60 Га.По состоянию на 16 августа 2017 года сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области посетили 27 муниципальных районов и 7 городских округов, с целью ознакомится, какие меры принимаются по ликвидации несанкционированных свалок. Осмотрено 71 место, где министерством лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области были зафиксированы несанкционированные свалки, и 40 мест стихийного отдыха граждан вблизи водоемов. Свалки и следы отходов по-прежнему обнаружены в 44 местах. Мусор имеется также около шести водоемов.В ряде районов муниципалитетами проводится последовательная работа по ликвидации свалок. Так, например, на момент проведения экологического мониторинга свалки были ликвидированы в Исаклинском, Кинельском, Шенталинском, Челно-Вершинском районах, в г.о. Кинель. В ряде районов свалки ликвидированы частично.Работа продолжается.По итогам мониторинга реализации экологических прав граждан Уполномоченным по правам человека в Самарской области, совместно с Общественным и Экспертным советами, будут разработаны рекомендации по улучшению ситуации с реализацией прав граждан на благоприятную окружающую среду.