Когда зима придет в Самару?
22 ноября 2017 11:39
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В ближайшие трое суток в связи с выносом тёплого воздуха с юга в Самарской области сохранится повышенный температурный режим. В отдельных районах возможно выпадение небольших осадков.
Наиболее существенные осадки пройдут в четверг 23 ноября с прохождением через Среднюю Волгу фронтальных разделов. Температура воздуха к концу рабочей недели понизится, и окажется близкой к средним многолетним значениям, сообщает Приволжское УГМС.
Так, в пятницу, 24 ноября днем ожидается -2 ... +3 °C.
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