Когда зима придет в Самару?

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В ближайшие трое суток в связи с выносом тёплого воздуха с юга в Самарской области сохранится повышенный температурный режим. В отдельных районах возможно выпадение небольших осадков.Наиболее существенные осадки пройдут в четверг 23 ноября с прохождением через Среднюю Волгу фронтальных разделов. Температура воздуха к концу рабочей недели понизится, и окажется близкой к средним многолетним значениям, сообщает Приволжское УГМС.Так, в пятницу, 24 ноября днем ожидается -2 ... +3 °C.