Качество атмосферного воздуха в Тольятти находится на особом контроле
17 сентября 2018 16:40
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На качество атмосферного воздуха прежде всего оказывают влияние наличие стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а также выбросы от автотранспорта.
Городской округ Тольятти – крупный промышленный центр Самарской области.
Основными источниками загрязнения атмосферы в городе являются предприятия автомобилестроения, нефтехимии, по производству химических удобрений и стройматериалов, ТЭЦ и котельные, автомобильный, железнодорожный и речной транспорт. Предприятия расположены на всей территории города.
Систематические наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха и оценка качества атмосферы на территории городского округа Тольятти осуществляются комплексной лабораторией мониторинга Тольяттинской специализированной гидрометеорологической обсерватории ФГБУ «Приволжское УГМС» (далее – ТСГМО). Наблюдения системно проводятся на восьми стационарных постах (ПНЗ).
Ситуация с загрязнением атмосферного воздуха в большей степени ухудшается в период наступления неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), способствующих накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы и образованию смога.
По данным ФГБУ «Приволжское управление по гидpометеоpологии и мониторингу окружающей среды» (далее — ФГБУ «Приволжское УГМС») такие метеоусловия периодически наблюдаются на территории г.о.Тольятти на протяжении всего года (преимущественно в феврале и августе). При этом, в конце августа – начале сентября текущего года (на протяжении более 2 недель подряд) на территории г.о.Тольятти наблюдалось ухудшение метеорологических условий, способствующих накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы, которым была присвоена уже II степень опасности.
Такие неблагоприятные погодные явления на территории города Тольятти фиксируются крайне редко, а такой длительный период НМУ II степени опасности подряд был зафиксирован впервые за более чем 60 лет мониторинга атмосферного воздуха.
В связи с чем, по данным ТСГМО на постах наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха систематически фиксируются случаи превышения установленной предельно-допустимой концентрации по ряду загрязняющих веществ. За период июнь-сентябрь 2018 года было зафиксировано 7 таких фактов на уровне от 1,1 до 1,9 ПДК. Фактов высоких загрязнений (превышающих ПДК в 10 и более раз) и экстремально высоких загрязнений (превышающих ПДК в 50 и более раз) на территории города Тольятти зафиксировано не было.
В адрес промышленных предприятий было направлено более 100 предупреждений о необходимости снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Надзорными органами и прокуратурой города Тольятти организованы рейдовые обследования территории города в целях выявления неучтенных источников негативного воздействия, а также проводятся внеплановые выездные проверки на территории самих предприятий для обеспечения соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха.
14.09.2018 в администрации города Тольятти состоялось межведомственное рабочее совещание с участием органов государственной и муниципальной власти, органов прокуратуры, ответственных служб и ведомств и представителей крупнейших предприятий города Тольятти, на котором были скоординированы совместные действия надзорных органов и органов прокуратуры в целях обеспечения принятия мер по дальнейшей нормализации ситуации.
В настоящее время дополнительно к существующей системе наблюдений на 8 стационарных постах осуществляются маршрутные (выездные) обследования качества атмосферного воздуха Тольяттинской специализированной гидрометеорологической обсерватории ФГБУ «Приволжское УГМС», привлекаются дополнительные независимые лаборатории, обеспечивающие отбор проб атмосферного воздуха, в том числе в ночное время.
Также, по поручению Главы региона Д.И. Азарова в настоящее время рассматривается вопрос обеспечения крупнейших городов области передвижными экологическими лабораториями для оперативного выявления фактов загрязнения окружающей среды, передает пресс-служба облправительства.
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