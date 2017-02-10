К Каменной Чаше в нацпарке Самарская Лука построят дорогу

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В 2017 году планируется начать обустройство известного туристического маршрута «Каменная Чаша» со стороны с. Ширяево и наведения там порядка. Предполагается, что за 2017 год будет выполнен основной объем работ по созданию грунтовой дороги для проезда транспорта к обустроенной площадке отдыха и парковки, установлены информационные аншлаги и указатели, будет налажена система постоянного мониторинга и контроля за посетителями данного природного объекта.Кроме того, в рамках выполнения основных природоохранных задач, национальный парк в 2017 году сконцентрирует свои ресурсы на реализации следующих проектов:— с целью сохранения уникальной растительности и степных склонов известной природной достопримечательности — Молодецкого кургана — от дальнейшего разрушения и эрозии крайне важно создание надпочвенного настила на экологической тропе при подъеме на вершину горы;— в целях дальнейшего формирования на территории национального парка оперативных служб контроля за противопожарной обстановкой будет продолжена работа по созданию на базе Жигулевского участкового лесничества станции спутникового наблюдения за пожарами и мониторинга экологической ситуации, а также продолжена работа по техническому оснащению инспекторского состава и противопожарной деятельности. В этом году при активном участии МЧС также будут продолжены и специальные учения для личного состава сотрудников по взаимодействию и координации действий национального парка и МЧС;— для дальнейшего продвижения программы развития экологического познавательного туризма на территории национального парка, в т. ч. в рамках подготовки к ЧМ-2018, при поддержке администрации городского округа Жигулевск планируется выполнить работы по дальнейшему обустройству комплекса эколого-культурных маршрутов и тропы на г. Попову в селе Ширяево для людей с ограниченными физическими возможностями. Реализация данного проекта значительно улучшит общую экологическую ситуацию в данном районе вблизи особенно ценных в природном отношении объектов животного мира (крупнейшая колония летучих мышей в Европе) и создаст благоприятное положительное впечатление своим обустройством и комфортностью у посетителей национального парка и гостей ЧМ-2018.Национальный парк продолжит работу по привлечению к различным природоохранным проектам волонтеров. В 2017 году при активном участии волонтеров будет обустроен еще один родник на территории национального парка, а также будут созданы бригады по очистке территории парка от стихийных свалок; штолен от искусственных надписей; посадке и уходу за лесом, участию в помощи приюту для диких животных, попавших в беду, сообщается на сайте нацпарка.