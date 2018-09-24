Экологическая ситуация в Тольятти – на контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова
24 сентября 2018 19:04
120
Глава региона высказал серьезную озабоченность ситуацией и потребовал от профильных ведомств и мэрии г.о. Тольятти ужесточить контроль в сфере экологии.
По информации, озвученной врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александром Ларионовым, наблюдения за уровнем загрязнения воздуха и оценка качества атмосферы в Тольятти осуществляются комплексной лабораторией мониторинга Тольяттинской специализированной гидрометеорологической обсерватории ФГБУ «Приволжское УГМС» на восьми стационарных постах.
Дополнительно к существующей системе наблюдений привлекаются независимые лаборатории, обеспечивающие отбор проб атмосферного воздуха, в том числе, в ночное время.
Внеплановые проверки с отбором проб проводятся также Управлением Роспотребнадзора по Самарской области.
Экологический контроль в соответствии с действующим законодательством осуществляется Управлением Росприроднадзора по Самарской области, которое совместно с прокуратурой проводит внеплановые выездные проверки предприятий на предмет сокращения выбросов в атмосферу. Организованы рейдовые обследования территории города для выявления неучтенных источников негативного воздействия.
По данным экспертов, за период с июня по сентябрь 2018 года было зафиксировано 8 фактов превышения установленной предельно-допустимой концентрации по ряду загрязняющих веществ. Однако фактов высоких и экстремально высоких загрязнений на территории Тольятти зафиксировано не было.
Также Александр Ларионов обратил внимание на неблагоприятные метеорологические условия, которые наблюдались в феврале и августе этого года, способствовавшие накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы и образованию смога.
Такие факторы на территории Самарской области фиксируются крайне редко, подобный длительный период неблагоприятных метеорологических условий был зафиксирован в Тольятти впервые за более чем 60 лет мониторинга атмосферного воздуха.
При этом Глава региона Дмитрий Азаров отметил, что неблагоприятные погодные условия — это фактор усугубляющий ситуацию, но не объясняющий ее. И потребовал конкретных действий по выявлению предприятий, допускающих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, и привлечению их к ответственности, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
24 сентября 2018 10:54
Опрос проводится в официальном сообществе проекта в «ВКонтакте». Благоустройство региона
211
24 сентября 2018 10:28
В ходе работ будет заменено 76 больных и аварийных деревьев. Благоустройство региона
437
21 сентября 2018 14:09
На эти цели из бюджета Самарской области выделено 779 млн рублей. Благоустройство региона
263
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018 13:18Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь. Капитальный ремонт в Самаре
2213
29 мая 2018 16:29
Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
388
17 мая 2018 16:41
Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты. Капитальный ремонт в Самаре
474
Всё в Дом
31 августа 2018 17:35
В каждом доме имеется хотя бы одна комната, которая вызывает ассоциацию с уютной и спокойной атмосферой. Всё в Дом
654
24 мая 2018 09:20
Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
1070
22 мая 2018 18:03
Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
405
ЖКХ
21 сентября 2018 09:39
Это может произойти в конце сентября. ЖКХ
242
19 сентября 2018 19:49
Согласно полученным данным, в 2017 году в среднем по стране расходы семьи на оплату ЖКХ составляли примерно четыре тысячи рублей. ЖКХ
410
19 сентября 2018 16:34
Закрыть долг по оплате за электроэнергию ПСО «Казань» должно до октября 2018 года. ЖКХ
279
Экология
24 сентября 2018 19:04
По данным экспертов, за период с июня по сентябрь 2018 года было зафиксировано 8 фактов превышения установленной предельно-допустимой концентрации по ряду... Экология
117
24 сентября 2018 12:55
Занятия проходят в рамках Фестиваля #ВместеЯрче. Экология
136
21 сентября 2018 13:23
Более 2,5 т собранного мусора направлены на переработку. Экология
298
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
532
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15420
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
574
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
783
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
817
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1126
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
742
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
822
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1823
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1281
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1415
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1367
Мероприятия