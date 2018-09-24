Экологическая ситуация в Тольятти – на контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова

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Глава региона высказал серьезную озабоченность ситуацией и потребовал от профильных ведомств и мэрии г.о. Тольятти ужесточить контроль в сфере экологии.По информации, озвученной врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александром Ларионовым, наблюдения за уровнем загрязнения воздуха и оценка качества атмосферы в Тольятти осуществляются комплексной лабораторией мониторинга Тольяттинской специализированной гидрометеорологической обсерватории ФГБУ «Приволжское УГМС» на восьми стационарных постах.Дополнительно к существующей системе наблюдений привлекаются независимые лаборатории, обеспечивающие отбор проб атмосферного воздуха, в том числе, в ночное время.Внеплановые проверки с отбором проб проводятся также Управлением Роспотребнадзора по Самарской области.Экологический контроль в соответствии с действующим законодательством осуществляется Управлением Росприроднадзора по Самарской области, которое совместно с прокуратурой проводит внеплановые выездные проверки предприятий на предмет сокращения выбросов в атмосферу. Организованы рейдовые обследования территории города для выявления неучтенных источников негативного воздействия.По данным экспертов, за период с июня по сентябрь 2018 года было зафиксировано 8 фактов превышения установленной предельно-допустимой концентрации по ряду загрязняющих веществ. Однако фактов высоких и экстремально высоких загрязнений на территории Тольятти зафиксировано не было.Также Александр Ларионов обратил внимание на неблагоприятные метеорологические условия, которые наблюдались в феврале и августе этого года, способствовавшие накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы и образованию смога.Такие факторы на территории Самарской области фиксируются крайне редко, подобный длительный период неблагоприятных метеорологических условий был зафиксирован в Тольятти впервые за более чем 60 лет мониторинга атмосферного воздуха.При этом Глава региона Дмитрий Азаров отметил, что неблагоприятные погодные условия — это фактор усугубляющий ситуацию, но не объясняющий ее. И потребовал конкретных действий по выявлению предприятий, допускающих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, и привлечению их к ответственности, передает пресс-служба облправительства.