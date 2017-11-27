До конца ноября в Самарской области сохранится довольно теплая погода
27 ноября 2017 14:00
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По сведению Гидрометцентра России в Самарской области до 30 ноября средняя температура воздуха ожидается на 4° выше средних многолетних значений.
В начале недели ветер неустойчивый слабый.
Температура воздуха днем -4 ... +1 °C, ночью до -7, сообщает Приволжское УГМС. Осадков не ожидается.
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