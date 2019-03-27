Дмитрий Азаров: "Экология сегодня является одним из главных приоритетов общества"

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«Экология сегодня является одним из главных приоритетов общества. Благодаря нацпроекту СО получила возможность обеспечить население на своей территории более качественной питьевой водой, а также втрое снизится сброс неочищенных сточных вод в реку Волга», - подчеркнул Дмитрий Азаров.Губернатор поставил задачу заняться качеством атмосферного воздуха, «прежде всего в Тольятти и в Новокуйбышевске» .МСУ, надзорным органам и предприятиям нужно обеспечить постоянный мониторинг качества воздуха, привлекая к этой работе общественников, экологов, совет при губернаторе.Дмитрий Азаров поручил завершить работу по оформлению границ особо охраняемых природных территорий, в частности национального парка "Самарская Лука" с учетом интересов жителей населенных пунктов, находящихся в его границах.«В связи с этим прошу Правительство подготовить предложения по созданию в границах национального парка "Самарская Лука" особой экономической зоны туристско-рекреационного типа», - подчеркнул губернатор.Решение вопроса особенно актуально для жителей Жигулевска, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.