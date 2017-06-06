Более 100 волонтеров Самары внесли свой вклад в сохранение природных богатств родного края в Самарской Луке

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3 июня, в преддверии Всемирного дня окружающей среды состоялась заключительная экологическая акция программы «Защитим тимьян на Самарской Луке». В этот день около 60 волонтеров, в числе которых представители заповедника, сотрудники Арконик СМЗ, а также учащиеся самарских школ и университетов работали над созданием участка экологической тропы на территории памятника природы «Молодецкий курган» национального парка «Самарская Лука».«2017 год проходит под знаком охраны окружающей среды и 100-летия заповедной системы России, и нам кажется особенно важным в этом году обратить внимание на сохранение уникальных растений самарского региона, - говорит Галина Григорьева, координатор программ Фонда Арконик в России. – Фонд Арконик традиционно уделяет большое внимание экологическим вопросам. Так, в 2016 году благодаря финансированию Фонда и работе волонтеров на территории Самарской области было высажено 77 000 молодых сосен и ясеней».Прошедшая акция – второе волонтерское мероприятие пилотной программы «Защитим тимьян на Самарской Луке». Первое состоялась 13 мая, в нем приняли участие более 40 жителей города. Программа «Защитим тимьян на Самарской Луке», реализуемаяУчебным центром экологии и безопасности при поддержке Фонда Арконик, стартовала в этом году. Она направлена на поддержание популяции Тимьяна Жигулевского и других эндемиков каменистых степей, численность которых сокращается быстрыми темпами.Созданная волонтерами экологическая тропа позволит регулировать поток туристов по склону и уменьшить вытаптывание уникального растения, а установленные информационные стенды расширят знания жителей Самары об окружающей среде.Волонтерским работам в Самарской Луке предшествовала образовательная часть программы: для 890 учащихся самарских школ были проведены семинары о взаимодействии человека и природы. Для учителей, которые проводят эко-часы, также было издано методическое пособие «Эндемики Самарской Луки». Проверить свои знания школьники смогли, приняв участие в конкурсе школьных исследовательских проектов «Эндемики Самарской Луки».Программа «Защитим тимьян на Самарской Луке» будет продолжена Фондом Арконик в 2017 году.