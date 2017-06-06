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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Александр Нефёдов: «От работы специалистов-экологов зависит будущее региона, перспективы его успешного социально-экономического развития».

6 июня 2017 14:48
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Вице-губернатор Самарской области Александр Нефёдов прокомментировал новость о том, что в регионе отпраздновали день эколога и защиты окружающей среды.

«2017 год в России объявлен Годом Экологии. А значит, управление природными ресурсами, обеспечение благоприятной среды обитания и сохранение жизни и здоровья россиян являются сегодня приоритетными. В Самарской области сосредоточены тысячи предприятий нефтехимической и нефтегазовой промышленности. Вопросам экологии уделяется много внимания, осуществляется строгий контроль за соблюдением природоохранного законодательства. Значение работы специалистов-экологов трудно переоценить, именно от них зависит будущее региона, перспективы его успешного социально-экономического развития. Самарская область один из красивейших уголков Поволжья и долг каждого жителя губернии принимать непосредственное участие в сохранении окружающей среды. Только сообща мы можем сберечь уникальную природу нашего края для будущих поколений».  

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