Я нашел ошибку
Главные новости: 
На первый прием записались более 10 человек.
2 октября депутат Госдумы Александр Хинштейн проведёт первый личный прием граждан
28 сентября полученные знания подтвердят 14 выпускников Программы, прошедшие обучение в Самарском государственном экономическом университете.
В СГЭУ пройдет защита проектных работ участников Президентской программы подготовки управленческий кадров
В частности, рассматривались вопросы реализации перспективных проектов и работы над сформированным портфелем заказов на ближайшие годы, который значительно превышает объем загрузки предприятия прошлых лет.
Губернатор обсудил перспективы развития ПАО «Кузнецов» с руководством «Ростеха» и ОДК
Последний заказанный старт
До завершения эксплуатации МКС к станции отправят 17 "Союзов"
Лидером направления экотуризма стал Сибирский федеральный округ — там 14 мест для экотуризма признаны лучшими.
В России назвали топ-5 лучших мест для экотуризма
Потоп в ТЦ «Аврора» в Самаре: вода вытекла второй и первый этажи
Потоп в ТЦ «Аврора» в Самаре: вода вытекла второй и первый этажи
В Самаре на ул. Черемшанской сгорело 30 кв. метров гаражей Пожар тушили 11 человек.
В Самаре на ул. Черемшанской сгорело 30 кв. метров гаражей
В Тольятти задержан подозреваемый в убийстве жены из ревности и спрятал в ГАЗели
В Тольятти мужчина убил жену из ревности и спрятал в ГАЗели
сегодня  Четверг, 27 сентября, 15:18
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/09:
USD 65.76
-0.06
EUR 77.38
0
Искать
Новости /  Благоустройство /  Экология  

Зараженную мазутом землю в Гранном вывезут

27 сентября 2018 11:13
106
Зараженную мазутом землю в Гранном вывезут Сейчас специалисты разработали дорожную карту.
Сейчас специалисты разработали дорожную карту.

Загрязнение почвы нефтепродуктом в поселке Гранный происходило из-за трубопровода, за которым с 90-х готов никто не следил. Об этом стало известно на встрече главы Новокуйбышевска Сергея Маркова с генеральным директором нефтеперерабатывающего завода Робертом Хусаиновым.

Мазутный трубопровод на этом участке земли эксплуатировали до 70-х годов прошлого века. После постройки буферной базы трубу законсервировали, а в 90-е её и вовсе исключили из реестра коммуникаций — за ней перестали следить.

Сейчас специалисты разработали дорожную карту, по которой почерневшую землю будут выкапывать и отвозить на специальный полигон, где её планируют утилизировать.

— С 27 сентября мы начнем работать с зараженными участками земли, — сообщили представители мэрии города.

По словам жителей поселка Гранный, нефтепродукт на своём участке обнаружила одна из собственниц. Рабочие на её территории сняли верхний слой земли и обнаружили мазут. Потом местные жители вырыли две ямы, и обе заполнились горючим материалом, пишет 63.ру.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
27 сентября 2018  10:15
Самарские эксперты Народного фронта высказали замечания по установке детских площадок В ходе проверки выявлен ряд нарушений.
Самарские эксперты Народного фронта высказали замечания по установке детских площадок
В ходе проверки выявлен ряд нарушений. Благоустройство региона
117
26 сентября 2018  13:52
В Самаре объяснили разницу в ремонте Заводского шоссе до и после Кирова
В Самаре объяснили разницу в ремонте Заводского шоссе до и после Кирова
Ремонт Заводского шоссе завершится только в 2019 году. Благоустройство региона
235
26 сентября 2018  13:14
С учетом обращений горожан на Южном мосту в Самаре проводятся работы в рамках гарантийных обязательств
С учетом обращений горожан на Южном мосту в Самаре проводятся работы в рамках гарантийных обязательств
Все замечания подрядная организация устраняет за свой счет. Благоустройство региона
493
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018  13:18
Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
 В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь.  Капитальный ремонт в Самаре
2296
29 мая 2018  16:29
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
 Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
399
17 мая 2018  16:41
Выбрать септик для загородного дома
Выбрать септик для загородного дома
 Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты.    Капитальный ремонт в Самаре
487
Весь список
Всё в Дом
31 августа 2018  17:35
Спальня с итальянской мебелью из вишни
Спальня с итальянской мебелью из вишни
 В каждом доме имеется хотя бы одна комната, которая вызывает ассоциацию с уютной и спокойной атмосферой.  Всё в Дом
707
24 мая 2018  09:20
Дизайн интерьера дома
Дизайн интерьера дома
 Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
1084
22 мая 2018  18:03
Интересные идеи ландшафтного дизайна
Интересные идеи ландшафтного дизайна
 Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
418
Весь список
ЖКХ
27 сентября 2018  11:39
«РКС-Самара» начали использовать ещё один нестандартный способ работы с должниками: лазер
«РКС-Самара» начали использовать ещё один нестандартный способ работы с должниками: лазер
Общий долг самарцев за холодную воду и канализацию перед компанией составляет 1 миллиард 493 миллиона рублей.  ЖКХ
211
26 сентября 2018  20:04
Администрацией в первую очередь проводятся работы по своевременному началу отопительного сезона и заботе о горожанах.
Предварительно принято решение по Самаре о начале отопительного сезона с 1 октября
Администрацией в первую очередь проводятся работы по своевременному началу отопительного сезона и заботе о горожанах.  ЖКХ
406
26 сентября 2018  19:02
В непосредственной близости от мусорок находятся не только жилые дома, но также детские сады, школы, поликлиники и больницы.
Челябинск признан самым грязным миллионником из-за мусорного коллапса
В непосредственной близости от мусорок находятся не только жилые дома, но также детские сады, школы, поликлиники и больницы.  ЖКХ
247
Весь список

Экология
27 сентября 2018  11:13
Зараженную мазутом землю в Гранном вывезут Сейчас специалисты разработали дорожную карту.
Зараженную мазутом землю в Гранном вывезут
Сейчас специалисты разработали дорожную карту. Экология
105
26 сентября 2018  11:49
Под Сызранью обнаружили дуб возрастом 400 лет Дерево XVII века взяли под охрану.
Под Сызранью обнаружили дуб возрастом 400 лет
Дерево XVII века взяли под охрану. Экология
229
26 сентября 2018  11:00
Информацию о загрязнении мазутом Гранного проверят компетентные ведомства
Информацию о загрязнении мазутом Гранного проверят компетентные ведомства
Новокуйбышевцы опасаются, что нефтепродукты попадут в водоемы. Экология
181
Весь список


Видео
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
611
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15536
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
657
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
868
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
886
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
1167
Весь список

Фоторепортажи
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
816
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
869
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1893
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1337
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1483
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1445
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет шоу-рум фестиваля "Поволжские сезоны Александра Васильева"
В Самаре состоится региональная конференция «Эффективная благотворительность: решаем задачи вместе!»
Виктор Сойфер: "Дмитрию Азарову нужна сильная команда"
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда