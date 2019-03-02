Я нашел ошибку
сегодня  Суббота, 2 марта, 13:36
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 02/03:
USD 65.81
-0.08
EUR 74.8
-0.17
Искать
Новости /  Благоустройство /  Экология  

Запасы воды в снеге в бассейнах рек Самарской области составляют 118–209% от нормы

2 марта 2019 12:01
120
Запасы воды в снеге в бассейнах рек Самарской области составляют 118–209% от нормы Есть вероятность подтопления талыми водами пониженных участков местности.
Есть вероятность подтопления талыми водами пониженных участков местности.

Об этом сообщил руководитель Приволжского УГМС Айдар Мингазов в пятницу, 1 марта, на совещании по паводку в правительстве Самарской области.
Айдар Мингазов сделал доклад о гидрометеорологической обстановке в области. Он напомнил, что осеннее увлажнение почвы в бассейнах рек региона составило 24-66% от нормы.
По данным наблюдательной сети на 28 февраля запасы воды в снеге в бассейнах рек составляет 118-209%. В большинстве рек области запас воды в снеге больше по сравнению с предыдущим годом более чем в 2 раза. На конец февраля высота снежного покрова в среднем по области составила 59 см (164% от нормы). В прошлом году эта величина была 37 см. Глубина промерзания почвы на 28 февраля в среднем по области составила 39 см (предыдущий год – 48 см). На реках области толщина льда колеблется от 21 до 48 см. «В связи с тем, что снега в этом году выпало много, хочу обратить особое внимание на вероятность подтопления талыми водами пониженных участков местности. По предварительным данным, наивысший уровень воды в период весеннего половодья на большинстве рек области можно ожидать в пределах и выше среднемноголетних значений, на р. Самара – ниже этих значений», — отметил А. Мингазов.

Осеннее увлажнение почвы по бассейну Волги составило 36-83% от нормы, что ниже, чем в прошлом году. На 25 февраля запасы воды в снежном покрове по всему Волжско-Камскому каскаду составили 122 мм, это 117% от нормы (в прошлом году – 83 мм, или 80% от нормы). В первом квартале суммарный приток воды в водохранилище Волжско-Камского каскада ожидается в пределах 21,9- 27,9 км3, это 117% от нормы (в прошлом году — 38,7 км3, 182% от нормы). По состоянию на 1 марта свободный объем Куйбышевского водохранилища составляет 18,8 км3. Уровень воды у Тольятти — 49,5 м, что меньше по сравнению с прошлым годом на 3 м 24 см. Уровень воды на сегодня у Самары – 28,53 м, что ниже значения прошлого года на 50 см. Толщина льда у Тольятти – 41 см, у Самары – 36 см, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
28 февраля 2019  19:38
Объект будет возведен в селе Тимофеевка.
В Ставропольском районе ждут новую школу
Объект будет возведен в селе Тимофеевка.   Благоустройство региона
225
28 февраля 2019  18:22
Это решение гарантирует приход в промпарк новых инвесторов, так как позволит полностью решить транспортно-логистическую проблему.
Евгений Серпер поддержит строительство железнодорожной ветки к промпарку в Чапаевске
Это решение гарантирует приход в промпарк новых инвесторов, так как позволит полностью решить транспортно-логистическую проблему.  Благоустройство региона
260
28 февраля 2019  12:55
Самарские власти начали подготовку к ремонту улицы Дачной
Самарские власти начали подготовку к ремонту улицы Дачной
Департамент градостроительства ищет компанию, которая подготовит проекты планировки территории.  Благоустройство региона
222
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019  23:34
Неисправности кондиционеров, их устранение
 Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
1280
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2389
16 ноября 2018  06:46
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
999
Весь список
Всё в Дом
4 февраля 2019  20:02
Ремонт стиральных машин на дому - быстро и надежно
 Современный человек просто не может обойтись без стиральной машины.  Всё в Дом
945
2 февраля 2019  13:50
Светодиодные уличные светильники особенности конструкции
 Светодиодные уличные светильники – экономичные и функциональные приборы. Их все чаще можно увидеть на магистралях, во дворах крупных мегаполисов и... Всё в Дом
267
19 января 2019  17:24
Кресла-реклайнеры - особенности
Кресла-реклайнеры - особенности
 Все более востребованным становится  кресло реклайнер . Классические модели с выпуклыми и объемными формами впечатляют своим безупречным внешним видом.  Всё в Дом
655
Весь список
ЖКХ
28 февраля 2019  15:44
Рейтинговое агентство отмечает, что для деятельности компании по-прежнему характерны низкие отраслевые риски и сильные рыночные позиции.
АКРА повысило РКС кредитный рейтинг до A(RU) прогноз «Стабильный»
 Рейтинговое агентство отмечает, что для деятельности компании по-прежнему характерны низкие отраслевые риски и сильные рыночные позиции.  ЖКХ
245
28 февраля 2019  13:24
Талые воды «смыли» хирургическое отделение больницы в Самарской области
Талые воды «смыли» хирургическое отделение больницы в Самарской области
Пациенты хирургического отделения городской больницы города Чапаевска пожаловались на капель с потолка. ЖКХ
269
27 февраля 2019  17:59
Поставлена задача: привлечь максимальное количество ресурсов для уборки дворов, внутриквартальных проездов, расчистки крыш.
Расчистка дворов и крыш – на усиленном контроле руководства мэрии и глав внутригородских районов Самары
Поставлена задача: привлечь максимальное количество ресурсов для уборки дворов, внутриквартальных проездов, расчистки крыш.   ЖКХ
474
Весь список

Экология
2 марта 2019  12:01
Запасы воды в снеге в бассейнах рек Самарской области составляют 118–209% от нормы Есть вероятность подтопления талыми водами пониженных участков местности.
Запасы воды в снеге в бассейнах рек Самарской области составляют 118–209% от нормы
  Запасы воды в снеге в бассейнах рек Самарской области составляют 118–209% от нормы Есть вероятность подтопления талыми водами пониженных участков... Экология
119
26 февраля 2019  14:44
Тем не менее, проблемы с загрязняющими выбросами в атмосферу наблюдаются
У всех городов Самарской области низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха
Тем не менее, проблемы с загрязняющими выбросами в атмосферу наблюдаются  Экология
487
20 февраля 2019  13:53
Самарской области выделено 2,4 млрд рублей на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов
Самарской области выделено 2,4 млрд рублей на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов
Минприроды России заключило соглашения с регионами о целевых показателях и субсидировании мероприятий в рамках национального проекта «Экология».  Экология
561
Весь список


Видео
28 февраля 2019  12:36
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде.
Спорт в регионе
342
22 февраля 2019  14:02
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера: видео
Инцидент не повлиял на работу порта.
В мире
604
20 февраля 2019  09:36
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура.
Происшествия
643
9 февраля 2019  12:39
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус Автобус шел на небольшой скорости.
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус
Автобус шел на небольшой скорости.
Происшествия
1342
7 февраля 2019  11:29
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов Она один километр не дошла до дома.
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов
Она один километр не дошла до дома.
Происшествия
1164
5 февраля 2019  09:25
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре
Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Происшествия
1049
Весь список

Фоторепортажи
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
545
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1070
23 февраля 2019  17:27
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи самарцев возложили цветы: ФОТО
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи горожан возложили цветы: ФОТО
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане.
Социум
799
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
2807
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
2494
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2753
Весь список

Мероприятия
Чем заняться на выходные в Самаре
Чем заняться на выходные в СО
"Весна в Историческом парке" пройдет в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные