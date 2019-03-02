Запасы воды в снеге в бассейнах рек Самарской области составляют 118–209% от нормы
2 марта 2019 12:01
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Об этом сообщил руководитель Приволжского УГМС Айдар Мингазов в пятницу, 1 марта, на совещании по паводку в правительстве Самарской области.
Айдар Мингазов сделал доклад о гидрометеорологической обстановке в области. Он напомнил, что осеннее увлажнение почвы в бассейнах рек региона составило 24-66% от нормы.
По данным наблюдательной сети на 28 февраля запасы воды в снеге в бассейнах рек составляет 118-209%. В большинстве рек области запас воды в снеге больше по сравнению с предыдущим годом более чем в 2 раза. На конец февраля высота снежного покрова в среднем по области составила 59 см (164% от нормы). В прошлом году эта величина была 37 см. Глубина промерзания почвы на 28 февраля в среднем по области составила 39 см (предыдущий год – 48 см). На реках области толщина льда колеблется от 21 до 48 см. «В связи с тем, что снега в этом году выпало много, хочу обратить особое внимание на вероятность подтопления талыми водами пониженных участков местности. По предварительным данным, наивысший уровень воды в период весеннего половодья на большинстве рек области можно ожидать в пределах и выше среднемноголетних значений, на р. Самара – ниже этих значений», — отметил А. Мингазов.
Осеннее увлажнение почвы по бассейну Волги составило 36-83% от нормы, что ниже, чем в прошлом году. На 25 февраля запасы воды в снежном покрове по всему Волжско-Камскому каскаду составили 122 мм, это 117% от нормы (в прошлом году – 83 мм, или 80% от нормы). В первом квартале суммарный приток воды в водохранилище Волжско-Камского каскада ожидается в пределах 21,9- 27,9 км3, это 117% от нормы (в прошлом году — 38,7 км3, 182% от нормы). По состоянию на 1 марта свободный объем Куйбышевского водохранилища составляет 18,8 км3. Уровень воды у Тольятти — 49,5 м, что меньше по сравнению с прошлым годом на 3 м 24 см. Уровень воды на сегодня у Самары – 28,53 м, что ниже значения прошлого года на 50 см. Толщина льда у Тольятти – 41 см, у Самары – 36 см, сообщает пресс-служба облправительства.
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