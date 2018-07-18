Жители и организации Самарской области смогут рассчитать и компенсировать свой углеродный след

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Сервис по восстановлению лесов Posadiles предлагает жителям Самарской области рассчитать и компенсировать свои выбросы СО2 от использования транспорта,поддержав посадку деревьев в российских регионах. Специальный калькулятор поможет рассчитать величину углеродного следа, исходя из данных о перелетах ипереездах, а также о расходе топлива и величине пробега личного автомобиля.Калькулятор также рассчитает количество деревьев, которое необходимо посадить для компенсации выбросов.Посадку деревьев можно моментально оплатить на сайте posadiles.ru , а деревья высадят волонтеры этой осенью на пострадавших от пожаров лесных территориях.Пользователи получат фото и gps-координаты саженцев.Сервис также предлагает рассчитать и компенсировать углеродный след компаниям, которые ведут свою хозяйственную деятельность на территории Самарской области.Силами волонтёров движения ЭКА с 2010 года было посажено более 10 миллионов деревьев в 47 регионах России, создано 5 000 школьных питомников. В 2015 годубыл создан сервис PosadiLes.ru , который дает возможность каждому желающему посадить свое дерево не выходя из дома. Благодаря сервису Posadiles и поддержкеего пользователей было восстановлено более 100 гектар леса в 15 российских регионах, что эквивалентно площади 140 футбольных полей. Посмотреть отчеты спосадок можно здесь . На сайте можно оплатить посадку любого количества деревьев либо подписаться на ежемесячный платеж.